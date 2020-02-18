【武漢肺炎】官媒《中新社》被揭偷「中國雪地打氣圖」急刪帖道歉

【武漢肺炎】中國大陸疫情持續蔓延。為阻止新型冠狀病毒傳播，中國不同省市陸續宣布封城及禁門。重災區兼源頭武漢更傳出「半封閉管理」由原來每戶每7日准出入一次變成完全禁止出門。如此困境下市民實在難捱。中國官媒《中新社》2月15日於微博發布一張聲稱在武漢雪地上畫緊握拳頭同寫上「中國」的照片，鼓舞當地居民，卻被揭發原來是偷相「移花接木」、「借花敬佛」？

中國官媒《中新社》微博專頁「中國新聞網」，2月15日晚上11時發表一篇題為《武漢雪地上寫巨幅中國加油》的帖文。刊登一張雪地上畫有高舉拳頭同寫有「中國」兩字的照片，並特別指明該相由中新社記者張暢拍攝。

《中新社》微博「中國新聞網」於2月15日晚上發表題為《武漢雪地上寫巨幅中國加油》的帖文（左）。刊登的一張「中國舉拳加油」雪地畫，卻被揭發盜自「濰坊今日」帖文（右）。（擷自微博）

然而，面對新型冠狀病毒首當其衝的武漢老早封城，很難想像要守門禁又忙於防疫的民眾還有閒情上街畫雪畫。有網民夠細心又眼利，查證發現該幅「中國舉拳加油」的雪地畫圖文，竟來自另一微博帳戶「濰坊今日」，於同日晚上9時發出，作畫地點則位在山東省壽光市。就連帖文文字也跟濰坊今日的原帖甚為相似。

《中新社》發布道歉啟事，指稱因「審核把關不嚴」錯置圖稿。（擷自微博）

網民對官媒盜用圖片的做法不滿。《中新社》刪除照片，至翌日（16日）晚上9時發布道歉啟事，指稱因「審核把關不嚴」錯置圖稿。圖片原創者王壽中事後受傳媒訪問指接到不少好友發來的消息，稱他的作品被冒用在了武漢，地點和攝影者都被篡改。王壽中認為《中新社》雖然都是為了都是給中國加油打氣，但這種工作態度卻不對。