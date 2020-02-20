【武漢肺炎】百度推人面識別人工智能　公共場所無戴口罩即被AI捉

【武漢肺炎百度AI捉人無戴口罩】武漢肺炎COVID-2019於中國疫情目前仍然嚴峻，但廠房陸續復工，人流增加令傳播機會又增。為遏止新型冠狀病毒繼續蔓延，大陸網絡巨頭百度出動AI抗疫？

武漢肺炎肆虐中國，然而因應疫情延長的春節假期已過，全國多地大量工廠和企業都在本周開始復工。為防止二次擴散，中國搜尋器公司百度已研發出一款開源AI模型，用來檢測無戴口罩的人。

為防止復工帶來的二次擴散，中國搜尋器公司百度已研發出一款開源AI模型，用來檢測無戴口罩的人。（The Next Web）

外媒The Next Web報導，百度推出能夠辨別一個人有否佩戴口罩的人工智能模型，並將之開源供外界免費使用。由於新型冠狀病毒可以透過被感染者的咳嗽、打噴嚏或呼吸道飛沫接觸而傳播，因此大陸多個城市已強制市民佩戴口罩，尤其是在餐廳、商場和公共交通工具等公共場所更需要。

百度表示，口罩識別模型的誕生源於百度大腦推出的「AI開發者『戰疫』守護計劃」（點擊放大圖片細睇詳情）：

單靠人類肉眼觀觀，難以在茫茫人海中找出沒有佩戴口罩的人。此外，百度認為一對一肉眼檢查方式也令公共場所通行效率低，更加容易造成人群被動聚集，增加了近距離接觸風險。

有見及此，百度表示以超過10萬張圖像訓練AI模型，達到96.5％的準確辨識度。百度聲稱這屬於獨一無二的AI模型，但鑑於百度過去曾開發大量人臉識別模型，相信此乃該公司多種面容辨析技術之一。

名為「口罩識別模型」的AI模型已在百度EasyDL平台開放下載使用（點擊放大圖片細睇詳情）：

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百度宣稱，口罩識別模型支持的「AI口罩督查官」適用於機場、火車站、汽車站、輪渡港口、醫院、學校、企業、門店等人群密集的公共場所，幫助工作人員遠程檢測人群情況，也能植入手機中，幫助人們自我檢測口罩佩戴情況，守護自己與家人的健康。

口罩識別模型基於EasyDL物體檢測模型，判斷被檢測者是否佩戴了口罩，再進一步基於圖像分類模型識別口罩穿戴是否正確，最後通過大量數據採集，並結合細粒度圖像識別和數據合成技術獲得高精度可用模型的效果，提升模型識別的泛化能力，以應對現實場景中的各類複雜情況。（百度）

資料來源：The Next Web、百度AI