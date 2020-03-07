電子煙放褲袋爆炸！男子手腳燒傷毛都甩埋！疑似電池短路點發生？

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又發生電子煙爆炸意外！一名英國男子將電子煙煙管放在褲袋中，突然有日聽到怪聲及感到奇熱，急插手入褲袋想要把它取出，卻已太遲...

英國《太陽報》（The Sun）報導，37歲男子Richard Bingham的電子煙煙管在褲袋忽然爆炸，爆炸的聲音不但大，就連力量也強大，燒到他褲穿窿。

電子煙民、事主Richard Bingham說當時裝置爆炸很厲害，聽起來像「一個炸彈在爆炸」。（LFB／The Sun）

Richard Bingham在倫敦北部Upper Holloway的惠廷頓醫院（Whittington Hospital）工作。事件發生在2月，Bingham某日突然聽到一陣嘶嘶聲和爆裂聲，即刻環顧四周看看發生何事。聲音停止，他感覺到褲袋很熱，便意識到電子煙出事。Bingham試圖拿出電子煙，但高熱燙傷了他的手，無法再次探囊。那如何是好？（點擊放大圖片細睇後續）：

因為本身在醫院工作之緣故，Richard Bingham獲得即時急救。事後他參與了倫敦消防隊「產品及安全標準辦公室」的活動，呼籲大眾注意電子煙的潛在風險。他表示如今雖然可以拿事件講笑，但意外突如其來，令他當時前所未有地害怕，也感受到史無前例的劇痛。

消防員認為在褲袋中的鑰匙可能是引起電子煙短路的「元兇」。諷刺地Bingham的女友實際上在電子煙商店打工，但他卻不知道金屬物件接觸可能會導致電子煙爆炸。儘管Bingham有四年電子煙齡，亦曾看過電子煙爆炸的影片，但他從未想過意外會如此發生在自己身上。他承認褲袋經常裝有散紙和鎖匙，也許這麼遲出事都算幸運：「我真的認為人們不會意識到這樣危險。」Bingham說。

電子煙因霧化器和電池短路所導致的爆炸問題，已經非零星少數。在Google搜索「電子煙爆炸」，也能輕易找到多單新聞。電子煙的確存在過熱，甚至會爆炸的問題。重溫昔日電子煙爆炸意外事故報導（點擊放大圖片細睇）：

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電子煙除了有過熱爆炸風險外，並非絕對「健康」。已經有研究指出，電子煙的煙油檢驗出甲醛、重金屬、尼古丁等對人體無益的物質。即睇吸食電子煙五大潛在壞處（點擊放大圖片細睇詳情）：

如果堅持吸食，用家至少也要選擇有安全裝置的電子煙，如具有點火鎖鍵等。根據美國食品藥品監督管理局建議，用家不要讓電子煙的電池與其他金屬物質碰撞、別用手機充電器為電子煙充電、同時別把不同牌子和新舊的零件混合使用。

資料來源：The Sun

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