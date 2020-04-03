肺炎防疫戴口罩好有用！研究證打噴嚏病毒留空氣14秒黏物件活7天

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【戴口罩用處？】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續下，世界衛生組織（WHO）建議只有生病、出現病徵的人或要出入高危場所照顧患者的人，才要戴口罩，引起熱論。不過日本NHK近日一個測試，便證明了戴口罩在防疫上十分重要。

日本NHK電視台進行實驗，利用鐳射光與高感光度相機，拍攝一個人打噴嚏時飛沫散布情況。

↓↓↓ 實驗結果逐格睇 ↓↓↓

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結果發現，打噴嚏時大型水滴很快會落到地面，但體積只有10微米或以下、能帶有病毒的「微粒」（Microparticles）就可停留在空氣中超過14秒。

實驗又測試一個人在有戴和沒戴口罩下打噴嚏情況如何，顯而易見沒有戴口罩下，打噴嚏時飛沫散布情況範圍更廣。

(NHK)

日本傳染病防治協會主席Kazuhiro tateda指出，人們交談中不可避免產生微米級液滴，比咳嗽帶出的液滴更細，因此能夠在空氣中停留更長時間，故若缺少防護裝備，人們更有可能通過這種方式接觸到傳染源。換言之，如果微滴帶有新型冠狀病毒，將有感染風險。

(NHK)

雖然Kazuhiro tateda未有明確說明是否需要戴口罩，但從實驗結果看，有戴口罩定比沒戴口罩安全。而建議部份人才要戴口罩的世衛，其專家小組將會開會討論是否改變有關民眾在公共場合戴口罩建議。

資料來源：NHK

病毒可在口罩存活7天　勿重用口罩

港大公共衛生學院團隊研究發現，新型冠狀病毒可於日常環境中長時間存活，包括紙張、廁紙、鈔票、木材、衣物、玻璃、不鏽鋼、塑膠，以及外科口罩等，其中在外科口罩外層更可存活7日，建議市民不要重用口罩。

新冠病毒在各物品存活時間如下：

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