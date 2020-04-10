華為 MatePad Pro 及 Watch GT2e　香港開賣官方定價抵唔抵？

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華為 MatePad Pro、Huawei Watch GT2e 伴隨 P40 Pro 系列，正式公布在香港上市，計劃入手的朋友，即刻睇下香港官方定價及正式發售日期。

華為 MatePad Pro 平板、Huawei Watch GT2e 正式公布在香港，成為 P40 系列之外，華為香港發布會另一重點。華為 MatePad Pro 的 Wi-Fi 版本將會搶先在 4 月 15 日在香港開賣，至於配備 5G 連線的 MatePad Pro 5G，就跟 P40 Pro+ 一樣，要等到 6 月才會在香港推出。

華為 MatePad Pro Wi-Fi 版本，定價 $4,498。（Huawei）

華為 MatePad Pro 使用 10.8 吋屏中鏡設計 IPS 屏幕（2560 x 1600），配備 Kirin 990 處理器，設有 1,300 萬像素主鏡頭及 800 萬像素自拍鏡，而且更設有 40W 快速、27W 無線充電及逆向無線充電功能。MatePad Pro 香港定價為 $4,498，另外 Smart Magnetic Keyboard 定價 $848、Huawei M-pencil 定價 $548，同樣會於 4 月 15 日正式上市。

華為 Watch GT2e 定價 $1,588，將會跟 Watch GT2 46mm 及 42mm 新配色一同開賣。（Huawei）

華為 Watch GT2e 是 GT2 智能手錶系列的最新成員，設計上更接近運動手錶，全面提升各項健康功能。GT2e 支援多達100種運動類型，更率先加入血氧飽和度檢測功能，配合 GT2 系列長達 2 星期的續航力、以及原有的 GPS 運動記錄、TruSeen 3.5 智能心率偵測、TruRelax 壓力偵測功能，可以幫助用戶全天候監察身體的健康狀況。Watch GT2e 繼續提供 4GB 內建儲存，就算單獨於手機使用，依然可以繼續播放音樂。Huawei Watch GT2e 定價 $1,588，將會跟 GT2 的新配色在 4 月 22 日正式上市。

Huawei Pay 將會支援更多銀行卡使用。（Huawei）

另外，華為的 Huawei Pay 服務將會進一步提供更多銀行的支援，用戶可以使用銀聯、中國銀行香港、大西洋銀行、ICBC 工銀亞洲及 ICBC 工銀澳門的銀行卡，以華為手機作流動支付，可以在港澳地區超過 50,000 間商戶，以及全球 47 個國家及地區超過 2,000 萬個消費點使用。

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