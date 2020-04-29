iPhone SE 2020、iPhone 8螢幕弧度有異　螢幕保護貼未必能共用

【新iPhone SE 2020】剛上市不久的2020年iPhone SE第二代（又稱iPhone SE 2、SE 2020）的機物大致跟隨iPhone 8設計，大陸和外國科技網站都已將之拆解研究，發現新機很多零件都跟iPhone 8共通。不過即使機身尺寸相同，iPhone 8的螢幕保護貼，似乎不可與新版SE共用？

2020年新版iPhone SE的設計基本上承襲自iPhone 8，兩機分別有幾大、有幾細？零部件又可否兼容？中國温州艾奥科技YouTube頻道日前拆解了新版SE及8，將它們並排比較。重溫影片（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 2

必睇相關文章：iPhone SE 到貨拆解：對比 iPhone 8 只有這 3 點不同

台灣網站《比價王》（ePrice）收到手機配件商電郵提醒，指新版iPhone SE跟iPhone 8的螢幕曲度有分別，因此保護貼未必能夠共用。若於新版iPhone SE螢幕直接使用iPhone 8保護貼，螢幕邊緣或會出現白邊、不貼服的情況（點擊放大圖片細睇詳情）：

（ePrice）

ePrice於市面上買來現有iPhone 8保護貼實測應用在新版iPhone SE機身的表現（點擊放大圖片細睇詳情）：

iPhone 8芒貼用在SE身上果然有白邊出現，ePrice亦走訪Apple部份經銷商門市，發現有店戶把新版iPhone SE同iPhone 8的螢幕保護貼分開上架，以防混淆。

（ePrice）

不過市面上的確有iPhone SE／iPhone 8兼容的保護芒貼售賣，例如在Apple官網有上架的Belkin InvisiGlass Ultra螢幕保護貼，便寫明適用於iPhone SE / 8 / 7：

只能說，iPhone 8的芒貼未必不能用於SE，問題是有可能「不啱身」而已，這方面就因牌子和剪裁而異。用家選購前宜諮詢店舖意見，或者優先考慮寫明SE專用的保護貼。

資料來源：ePrice