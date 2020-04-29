Dyson V8 Slim無線吸塵機試用：輕身夠靜吸力不減 轉彎或傷地板

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Dyson V8 Slim Fluffy 試用報告】肺炎疫情下喚醒人們更注中家居清潔，吸塵自然成為生活上一項必做家務，Dyson 無線吸塵機近年大熱，除了因為外型時尚，設計上亦照顧用家習慣，不斷改良機身、吸頭切合需求。上月推出的 Dyson V8 Slim Fluffy 以輕量化改款重出江湖，是否值得換機？HK01 以V6、上代V8比較、試用一個月，以用家角度考量比拼。

相關報道：Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機登場　機身重量減輕吸力不減弱

Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機 【Dyson圖片】

Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵機推出前，上代V8、V11等型號已推出一段時間，但Slim的推出正好乎合亞洲用家的需求：更細機身、操作噪音更少但保持吸力，回歸實體調整吸力掣，雖然未及V10、V11能自動因應地板材質調整吸風轉速，但吸地、牆身、冷氣機等一般使用已經足夠。V8 Slim無線吸塵機機身比上代V8稍細，重量亦偷輕至2.15公斤，單手持機與上代V8雖然未有明顯分別，但亦比已使用近兩年的V6 motorhead更輕。

（左起）Dyson V6 motorhead、上代V8、新V8 Slim比餃，新機以輕量登場適合亞洲用家蝸居。【鄧鴻至 攝】

據官方數字，新的V8 Slim充電一次續航力長達40分鐘，亦以此作為參考，筆者每日使用約10分鐘時間（正常吸塵模式），使用約3次便須充電計，續航約30分鐘亦是預期內的表現沒大偏差，而使用上代V8，經一個月測試亦得出相約結果；官方解說，機身內置電池比上代V8及V6細，同時V8 Slim使用的摩打源自上代改良，耗能更少但能保持V8吸力，故此比較上代吸力未有顯著差別，而V6用家的筆者來說，V8 Slim使用正常吸塵模式摩打轉動聲音明顯較高，V8 Slim的表現更見平穩。

V8 Slim（左）較短的機身組合，對亞洲尤其香港用家使用時更就手。 【鄧鴻至 攝】

▼▼ V8、V8 Slim兩代比較【點圖放大】▼▼

+4
+3
+2

兩代V8在外觀上未有明顯分別，但V8 Slim的吸頭亦作出改良，因應亞洲用家的使用習慣，官方曾參考《木地板使用調查》報告發現，亞洲區樓房約有65％家庭採用木地板，於是在吸頭設計上Dyson針對木地板，吸頭滾筒內絨毛更纖細、塵拂更長，同時稍改纖薄的吸頭前方亦更有效掃除如牆角、地板與地櫃的轉接位塵埃，機身過濾系統能鎖住高達 99.97%、小至 0.3微米的微塵。

（左）V8 Slim吸頭滾筒較細，掃除邊緣比上代更有效率 【鄧鴻至 攝】

對付櫃邊的塵埃，比以往V6、V8更容易吸走 【鄧鴻至 攝】

唯一缺點：或易拖花地板

筆者使用V8 Slim、V8及V6 moterhead，由於V6 motorhead的滾筒吸頭設計成波形轉向，所以吸塵時轉向較容易，而上代V8及V8 Slim則改用纖維滾筒轉向，使用時轉彎推動或拖行雖然未至於阻礙但亦未及V6順暢，同時兩代V8的吸頭滾筒都較貼地，用家使用時可盡量不要施力壓著機身吸塵，尤其某部分深色楓木地版較易造成花痕的家庭，使用時更要注意。

V8 Slim 附有3款吸頭，最好自行另購床鋪塵蟎吸頭補足全面吸塵需要。 【鄧鴻至 攝】

總結：入門版宜入手

比較過3款無線吸塵機，在續航力方面新Dyson V8 Slim改良適合亞洲用家需要後，針對木地板吸塵效率更高，機身更輕更纖巧後，使用舊款機的用家亦不妨以V8 Slim作為升級，而Slim隨機的碳纖滾筒、二合一組合式冷氣吸頭及毛刷吸頭已能滿足需要，而較受香港用家歡迎的床鋪塵蟎吸頭雖然未包括在入門版V8 Slim，用家亦可自行購買，V8 Slim支援上代V8、V10及V11配置吸頭。（Dyson V8 Slim Fluffy 售價 HK$3,480）

Dyson V11 75折、氣炸鍋6折、雪櫃47折 大型網店五月感謝祭掃家電
【新冠肺炎】Dyson研發全新呼吸機The CoVent　將成英國救星？
Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機登場　機身重量減輕吸力不減弱
Dyson Corrale 無線直髮造型器登場！3大功能女士必buy
Dyson Corrale直髮造型器減熱力傷害更護髮　無線設計設飛行模式
Dyson調查：學校及家居濾網常見細菌塵蟎　醫生籲保持空氣流通
【武漢肺炎】Dyson申請隨身空氣清新機專利置入耳機邊聽歌邊淨化?
【年廿八洗邋遢】吸塵機、空氣淨化清潔家居 揭三大隱藏健康風險
Dyson風筒出喜慶紅特別版　拜年前必到Beauty Lab享免費美髮服務
【消委會】小米無線吸塵機評分媲美Dyson V10　價格便宜逾2千元
Dyson Pure Hot Cool 風扇空清機點解咁勁？直擊研發部睇佢點誕生
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。