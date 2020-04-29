【Dyson V8 Slim Fluffy 試用報告】肺炎疫情下喚醒人們更注中家居清潔，吸塵自然成為生活上一項必做家務，Dyson 無線吸塵機近年大熱，除了因為外型時尚，設計上亦照顧用家習慣，不斷改良機身、吸頭切合需求。上月推出的 Dyson V8 Slim Fluffy 以輕量化改款重出江湖，是否值得換機？HK01 以V6、上代V8比較、試用一個月，以用家角度考量比拼。

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Dyson V8 Slim Fluffy無線吸塵機 【Dyson圖片】

Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵機推出前，上代V8、V11等型號已推出一段時間，但Slim的推出正好乎合亞洲用家的需求：更細機身、操作噪音更少但保持吸力，回歸實體調整吸力掣，雖然未及V10、V11能自動因應地板材質調整吸風轉速，但吸地、牆身、冷氣機等一般使用已經足夠。V8 Slim無線吸塵機機身比上代V8稍細，重量亦偷輕至2.15公斤，單手持機與上代V8雖然未有明顯分別，但亦比已使用近兩年的V6 motorhead更輕。

（左起）Dyson V6 motorhead、上代V8、新V8 Slim比餃，新機以輕量登場適合亞洲用家蝸居。【鄧鴻至 攝】

據官方數字，新的V8 Slim充電一次續航力長達40分鐘，亦以此作為參考，筆者每日使用約10分鐘時間（正常吸塵模式），使用約3次便須充電計，續航約30分鐘亦是預期內的表現沒大偏差，而使用上代V8，經一個月測試亦得出相約結果；官方解說，機身內置電池比上代V8及V6細，同時V8 Slim使用的摩打源自上代改良，耗能更少但能保持V8吸力，故此比較上代吸力未有顯著差別，而V6用家的筆者來說，V8 Slim使用正常吸塵模式摩打轉動聲音明顯較高，V8 Slim的表現更見平穩。

V8 Slim（左）較短的機身組合，對亞洲尤其香港用家使用時更就手。 【鄧鴻至 攝】

▼▼ V8、V8 Slim兩代比較【點圖放大】▼▼

+ 4 + 3 + 2

兩代V8在外觀上未有明顯分別，但V8 Slim的吸頭亦作出改良，因應亞洲用家的使用習慣，官方曾參考《木地板使用調查》報告發現，亞洲區樓房約有65％家庭採用木地板，於是在吸頭設計上Dyson針對木地板，吸頭滾筒內絨毛更纖細、塵拂更長，同時稍改纖薄的吸頭前方亦更有效掃除如牆角、地板與地櫃的轉接位塵埃，機身過濾系統能鎖住高達 99.97%、小至 0.3微米的微塵。

（左）V8 Slim吸頭滾筒較細，掃除邊緣比上代更有效率 【鄧鴻至 攝】

對付櫃邊的塵埃，比以往V6、V8更容易吸走 【鄧鴻至 攝】

唯一缺點：或易拖花地板

筆者使用V8 Slim、V8及V6 moterhead，由於V6 motorhead的滾筒吸頭設計成波形轉向，所以吸塵時轉向較容易，而上代V8及V8 Slim則改用纖維滾筒轉向，使用時轉彎推動或拖行雖然未至於阻礙但亦未及V6順暢，同時兩代V8的吸頭滾筒都較貼地，用家使用時可盡量不要施力壓著機身吸塵，尤其某部分深色楓木地版較易造成花痕的家庭，使用時更要注意。

V8 Slim 附有3款吸頭，最好自行另購床鋪塵蟎吸頭補足全面吸塵需要。 【鄧鴻至 攝】