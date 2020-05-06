10g之超快適感　Pioneer SE-C5TW 超輕身真無線藍牙耳機

先鋒牌 Pioneer SE-C5TW 全無線TWS 藍牙耳機，使用藍牙5.0晶片，兼容SBC/AAC解碼，左右耳機各只有1個按鍵面板及通話咪，耳機面積比一個100日圓更細，加起來才10g。

Pioneer SE-C5TW有無線免提通話能力。

個人相當喜歡C5的日系風格，不單是指耳機輕巧簡約、長期配戴舒適，6mm 稀土磁鐵單元的調音方面也走「K-ON」輕音路線，清爽自然無過多低音，人聲清晰分明，除適合聽輕快歌曲，通話、睇片方面亦相當萬能，長聽也不會有疲累感。

個人相當喜歡C5的日系風格，不單是指耳機輕巧簡約、長期配戴。（鍾世傑攝）

它的充電盒也非常細，大既只有2／3筒條裝「萬樂珠」般的大小，使用USB-C插頭，充電15分鐘就聽1小時。耳機內建5小時電量，充電盒可翻充兩次，加起來也有15小時。

右耳為Play／Pause按鍵，左耳可開／關Ambient Awareness mode，方便不脫耳機就聽到外界環境。

耳機只有100日圓大細，戴上耳輕如無物。

耳機只有100日圓大細，戴上耳輕如無物。（鍾世傑攝）

IPX5規格防汗防雨水機身，有黑／白／紅 3色選擇，紅是比較穩重平實的酒紅，不會太搶眼和女性化。

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黑色最易襯衫。（鍾世傑攝）

IPX5規格防汗防雨水機身。（鍾世傑攝）

Pioneer SE-C5TW 藍牙全無線耳機（售價約$699）