長者Zoom上聖經班被黑客入侵插播變態AV　教會震驚怒告服務不安全

遙距視像會議服務Zoom易用又免費，在新冠病毒肺炎（COVID-19）瘟疫下成為全球最熱門的生產力工具之一，卻頻頻被爆有個人資料外洩的安全隱憂。不少企業甚至外國政府機構都建議員工暫停用Zoom、轉投其他服務。好多科技公司如Google、Facebook等都相繼推出免費視像會議搶灘。選擇是多了，但凡事總有過渡適應期。不少人仍在使用Zoom，包括本文報導的教會年長教徒，進行線上查經班竟遭人騎劫畫面插播變態AV片！涉事教會告上法庭，指控Zoom只顧謀利、忽視用家私隱安全。

用Zoom上查經班居然要硬食變態嘔心戀童AV？而且無法停止播放咁離譜！？三藩市最古老的教會之一「聖保羅路德會教堂」（Saint Paulus Lutheran Church）在本月6日使用Zoom開聖經研讀會，進行約42分鐘後，視像會議畫面突然被切換成色情片直播，充斥成人群交、虐待兼性侵兒童和嬰孩等令人作嘔的變態內容。

據原告方教會在法庭指控稱，參與是次查經班的主要是年長教徒，一共8位。他們受驚後試圖關閉視像，卻不得要領，皆因控制系統失靈無法中止播放。隨後，黑客乘老教友們重新開啟會議的時候，再度騎劫畫面。

Zoom早前爆發私隱危機，352個用家的戶口密碼及ID被盜取並於暗網發售。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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聖保羅路德會教堂於本月13日告上法庭，發起集體訴訟。法庭文件指涉事的黑客是前科累累的慣犯，Zoom早已得知其存在，且收到多次投訴。教會指控Zoom置營利收益於保護數據及用戶私隱安全之上，明知黑客連環入侵會議而不加以阻止，讓問題持續發生，明顯有所疏忽。教會針對Zoom侵犯私隱、違反加州消費者保障和私隱權等法律要求賠償。

Zoom反指教會疏忽外洩會議ID及密碼

Zoom方面對事件遺憾，強烈譴責入侵行為，並表示已封鎖該黑客帳號和報告執法當局。但同時Zoom亦反過來質疑教會事發後沒有即刻採取行動。Zoom稱鼓勵用戶直接報警，或向該公司舉報事件，以便他們採取適當行動；亦建議線上會議發起人利用近日更新的安全功能，並遵循其他最佳做法如避免在網上廣傳會議ID及密碼，又指這是教會人士今次明顯犯下的錯誤。

新冠肺炎瘟疫持續，視像會議App迅速普及，美國聯邦調查局（FBI）表示已經收到了許多有關「轟炸Zoom」（Zoombombing）事件的報告，不外乎Zoom視像會議通話被黑客惡意入侵騎劫，強行分享色情和／或仇恨圖像、恐嚇字句等令人反感的內容。

Zoom行政總裁袁征 Eric Yuan於4月就服務的個人私隱資料安全問題道歉，承諾公司會在三個月內盡快修補漏洞。該公司於4月27日發布了Zoom 5.0更新，此版本讓會議發起人有權舉報行為不當的用戶、於所有與會者上線後鎖定會議，並移離任何與會者。

資料來源：Bloomberg Law、CNN、BBC、SETN 三立新聞網