【鬼滅之刃】LiSA主唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉hit爆宅界，前AV女優 上原亞衣 亦加入潮流翻唱，早前cosplay禰豆子人人讚可愛，苦練一星期唱功於YouTube公開，網民有什麼反應？

▼▼ 必睇！上原亞衣 圖輯【點圖放大】 ▼▼

「阿姨」去年成功修身轉戰Youtube 【上原亜衣 Twitter @ai_uehara_ex 】

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上原亞衣 數年前引退AV界，成功減肥12kg再向Youtuber出發，挾著前女優身分成為網紅，有追看大熱動畫《鬼滅之刃》的上原去年底cosplay禰豆子造型，感謝fans於2019年的支持，不過上原也聲明這不是與《鬼滅之刃》有任何合作計畫。只是熱情未減，上原亞衣的另一個《鬼滅》計畫又開始！

禰豆子「阿姨」又的確幾可愛！【Youtube あいちゃんねる 截圖】

▼▼上原亞衣 感謝祭（笑）影片重溫▼▼

可能亞衣極愛《鬼滅之刃》，日前決定進行一個計畫，找來日本音樂人Youtuber ゆゆうた （YuYuUTa / 本名 鈴木悠太 Yuuta Susuki） 協助，在一星期間操練亞衣唱功，挑戰項目就是翻唱《鬼滅之刃》主題曲〈紅蓮華〉by LiSA，片段無刪剪亦無加聲音特效直出Youtube片，翻唱效果如何？

港台日反應兩極

在Youtube上的大部分fans反應都是正面，大多讚美亞衣「可愛」，5月26日亞衣在Twitter（@ai_uehara_ex）上公布，上原亞衣Youtube官方頻道更衝破50萬訂閱！離開日本，中文社交網絡世界對亞衣的唱功表示失望，更有酸民黑心share：都是回去拍AV / cosplay禰豆子更有天份。