日本懵兄Tinder上跟親妹配對！還私訊：妳同我阿妹撞名真親切呢！

【日男Tinder撩女撩着親妹 錯摸經過網民笑爆】Tinder等社交App已是現代人最主要的交友或擇偶途徑，擴闊圈子好方法。隨住越來越多人使用，資料庫日益巨大，撞到親朋戚友的機會有幾高？日本有網民將自己跟親生哥哥在Tinder配對上的超級爆笑經歷擺上Twitter分享，引發熱話。

日前在Twitter上成為熱話的「兄妹Tinder交友App配對」事件起因來自網民「さやこちゃん」（Twitter@sayakodayo4649）的推文（點擊放大圖片細睇詳情）：

網民「さやこちゃん」推文表示在Tinder跟哥哥配對了。因為她的照片沒有露臉，所以沒有被發現。（Twitter擷圖）

さやこちゃん是Tinder重度上癮用家，當初全為結識靚仔而使用，後來發覺可以識到不同人生經驗的人，便不知不覺「入坑」。平日都會刷Tinder搵有緣人，並於Twitter分享Tinder攻略。早前新冠肺炎居家隔離抗疫期間，さやこちゃん仍是刷Tinder度日。誰料某日竟發現親生哥哥的檔案，一時興起便右刷表示有興趣；點知哥哥竟也右刷了她的檔案，於是一對兄妹配便成立。

整件事的展開好有日本「兄控」、「妹控」類輕小說的劇情套路味道。網民自然大吃花生想看看事情如何發展下去（點擊放大圖片細睇詳情）：

網民對さやこちゃん親生兄長的「天然呆」表現和撩女仔的爛Gag笑爆嘴，紛紛啜核留言抽水。被兄長搞到哭笑不得的さやこちゃん便要求網民集思廣益，建議她如何回覆哥哥的短訊（點擊放大圖片細睇詳情）：

就在さやこちゃん用正常應對陌生網友的方式回覆了哥哥後，翌日便出現了意外變化（點擊放大圖片細睇詳情）：

さやこちゃん害怕自己在Twitter公開哥哥玩交友App撩女撩着妹的疼事會觸怒哥哥。後來兩兄妹在Zoom聯絡時，さやこちゃん才知道原來兄長從網站報導得知她的身份。幸好兄長認為妹妹沒有把他的真樣或名字公開，所以覺得無所謂。但さやこちゃん猶有餘悸地補充說如果她真的公開了兄長身份，「就要斷絕兄妹關係了」。

至於為何哥哥會撞中阿妹？他解釋指原來他在Tinder上完全沒有細睇別人檔案，只是一味向右刷。剛好同一個跟妹妹撞名又撞年紀的人搭上便覺得好開心，私訊對方。而他用上爛Gag如「請多指教馬紹爾群島」撩女仔，是有見傳普通短訊的話對方通常不會回覆，便決定打一些印象深刻的奇怪句子。只是さやこちゃん對於哥哥的另類幽默惑完全不敢恭維（點擊放大圖片細睇詳情）：

さやこちゃん總結說當初太草率發推文，好在有位溫柔的兄長（她表示是哥哥要求她如此形容），所以事情發展沒有變壞云云。最後哥哥真是開設了名為「馬紹爾大哥」的Twitter帳戶，目前會回應從網頁「質問箱」中收集到的網民問題，非常玩得！（點擊放大圖片細睇詳情）：

最後さやこちゃん哥哥真是開設了名為「馬紹爾大哥」的Twitter帳戶，目前會回應從網頁「質問箱」中收集到的網民問題，非常玩得！（Twitter擷圖）

因為哥哥不斷用馬紹爾群島搞爛Gag，さやこちゃん的Twitter也竟被所羅門群島政府觀光局（官方）追蹤！（點擊放大圖片細睇詳情）：

さやこちゃん講笑說，也許所羅門群島是因為妒嫉才follow自己。（Twitter擷圖）

資料來源：Twitter@sayakodayo4649