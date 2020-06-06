iPhone 12延後推出或成真？疫情影響主要零件供應商洩露延期生產

【iPhone 12 延遲推出？】受新冠肺炎影響全球經濟下，不少恆常推出的產品都受前所未有影響，連iPhone也不例外；Apple最大零件生產商透過媒體透露，iPhone 12家族可能未必在以往的9月推出推遲，是因為零件生產線受影響？

【必睇iPhone 12傳聞】有「午夜藍」超靚！【必睇iPhone 12傳聞】新設計圖顯示小瀏海縮小了！【必睇iPhone 12傳聞】更薄不銹鋼邊框、 LIDAR鏡頭似iPad Pro

為Apple 生產iPhone WiFi 晶片及主要零件生產Broadcom Inc 行政總裁 Hock Tan 向 經濟分析師舉行電話會議上透露，基於全球新冠肺炎疫情下，該公司「北美主要客戶」（ Large North American mobile phone customer）將受「主要產品生產期延後」（major product cycle delay）；Macrumors形容，雖然Hock Tan未有提到蘋果名字，但這是他形容Apple 為北美主要客戶的慣常用語。而今年推出的iPhone 12系列發布對Broadcom來說意義重大，因為iPhone或未能趕及2020年第三季推出，令Boardcom收入在第三季或出現明顯下跌，亦意味Apple在今年或將發表 iPhone 12時間推遲至10月或以後。

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根據Jon Prosser的爆料外媒列出４部iPhone 12的型號和售價。（AppleHub Twitter）

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iPhone 12機側的不銹鋼邊框已成為各媒體估算的最大公因數。【LetsGoDigital 圖片】

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LetsGoDigital 預計新iPhone 12系列將由649美元起開售（約HK$5062起）

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資料來源：9to5Mac、Macrumors