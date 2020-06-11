Switch新Game繁體中文版原用台灣腔配音　疑被上海導演改成普通話

蒐羅世界各地桌上小遊戲的《世界遊戲大全51》已在日前上市。遊戲有全中文化，甚至有中文配音，然而配音過於「字正腔圓」讓台灣玩家較難適應。負責配音的「上海聲江湖工作室」配音導演就在微博爆料，其實最初任天堂是希望用台灣腔調來錄製，但他們後來還是採中國「普通話」配音，強調「畢竟標準普通話才是中國大陸以及華人區最官方的語言」。

從以下影片可以看到，《世界遊戲大全51》在每個遊戲開始前都有這樣的說明小劇場，可以聽出與台灣的說話習慣跟腔調有明顯的差別。

這位配音導演「孔新」指出，「此項目我是配音導演，Nintendo 客戶希望我們能按台灣國語的發音來，但我們只是在個別字的發音做了妥協，大部分還是按照標準普通話來錄制的。畢竟標準普通話才是中國大陸以及華人區最官方的語言。」

其實任天堂這樣的要求不難理解，雖然中國市場很大，但因為中國遊戲管制嚴格，可正式在中國國內發行的家用主機遊戲少之又少，即便Switch國行版目前也只有數款遊戲通過，多半也是閹割版本。

據了解，雖然多數網友讚賞這次的配音修改，但也有網友不以為然，直接指責配音導演是「小粉紅」，為了愛國情懷坑害台灣人與任天堂，不過目前該留言疑似已刪除。而導演在其他留言聲稱，此改動已經有跟任天堂官方協商，對方也尊重此結果。

《世界遊戲大全51》目前不支援介面與語音分開，也沒有內建語音切換功能，若想要聽其他地區語言，需更改主機語言。

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▼▼▼部分《世界遊戲大全51》遊戲▼▼▼

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