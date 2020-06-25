iOS 14 及 iPadOS 14 在 WWDC20 中正式登場，除了眾多「致敬」Android 的功能充滿驚喜外，支援的機種同樣令人驚奇。不少在 iOS 13 中原以為是最後一舞的舊款 iPhone、iPad，竟然可以再多玩一年！

iOS 14 及 iPadOS 14 在 WWDC20 正式發布後，已經開始讓開發者進行測試，而支援的機種型號亦已經正式確認。其中 iOS 14 方面，配備 Apple A9 處理器的機種，包括 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone SE 第一代，原以為上年的 iOS 13 已經是最後一舞，今年卻令人驚訝地繼續支援 iOS 14。

iPhone 6S 及 iPhone 6S Plus 連續 5 年，成為不愛轉機朋友繼續最可靠的選擇。（Apple）

特別是 iPhone 6S 及 iPhone 6S Plus 這一對 5 年神機，估不到只要換一換電池，竟然又可以繼續陪大家渡過 2020 年。另外 2019 年推出的 iPod touch 第 7 代，亦同樣繼續支援 iOS 14。

↓ iOS 14 支援 iPhone 全列表 ↓

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另外 iPadOS 14 的開發者測試版本，則以 Apple A8 處理器為界；配備 A8 處理器的 iPad mini 4 以及配備 A8X 處理器的 iPad Air 2 成為最舊支援 iPadOS 14 的型號。

↓ iPadOS 14 支援 iPad 全列表 ↓

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iOS 14 Beta 問題整合 當機、發燙耗電、App用唔到等

記者特別將支援 iPadOS 14 的眾多 iPad 以推出時間逆向排列，方便大家查閱。對比起 2015 年推出的 iPhone 6S 系列，依然可以支援 iOS 14，2014 年推出的 iPad Air 2 依然支援 iPadOS 14，應該可以說是今次更新的一大驚喜。