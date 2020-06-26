動物森友會 | 動物之森 香港玩家自製中學校服 真光拔萃JK回憶

【動物之森】《動物森友會》中，香港人發揮強勁創意，繼早前香港人自製港產特色飲食、港式大排檔後，再來一次更巨大的集體回憶企劃：香港玩家製作全港中小學校服，讓玩家在《動森》中穿回曾經著過6個年頭的校服，令遊戲中更添一分JK的青澀！

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港式校服款式多，時裝店都變「X馬」校服店！【作者 Siubobo （MA-7157-9246-9530）提供】

【作者 Siubobo （MA-7157-9246-9530）提供】

港人港島Facebook專頁一直提供及讓玩家製作《動物森友會》（動物之森） 香港元素素材分享，繼版主 Jervis （MA-4719-7610-4524）自製香港小島，以枕頭、唱片箱等的表面在編輯器中逐點繪畫，比較之下與真正物品外貌甚似，專頁會員亦有分享部分改良作品。Jervis 日前貼上由 Johnny （MA-4822-2364-0107）、 Dorz（MA-6145-9156-9706）及 Siubobo （MA-7157-9246-9530）製作的香港中小學校服素材，引起網民迴響，紛紛要求製作自己的母校校服版本，重回中學時代青春！

校服製作者：Johnny （MA-4822-2364-0107）、 Dorz（MA-6145-9156-9706）及 Siubobo （MA-7157-9246-9530）附有作者碼及下載碼▼▼（港人港島Facebook專頁授權）▼▼

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在 港人港島專頁中的香港校服，幾位製作者做了包括循道中學、聖嘉勒女書院、聖保羅男女校、聖士提反中學、嘉諾撒聖心學校、瑪利曼中學、聖方濟各中學、九龍塘小學及拔萃女書院；據Jervis透露，另一新設Facebook專頁動森制服 - 香港版主湯米（MA-9928-7372-8642）製作更多香港中學校服，校服超過70款不能逐一列出（包括東華三院、保良局轄下中學系列、真光旗袍系列、新法/香港書院水手服系列），以下以圖片顯示並附有作者碼及下載碼，看看有沒有大家的青春回憶！【點圖放大】

由湯米製作的藍田聖保祿校服，Kawaii！ 【動森制服 - 香港 專頁圖片】

校服製作者：湯米（MA-9928-7372-8642） 附有作者及下載碼

【圖片來源：「動森制服 - 香港」 Facebook專頁授權】

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必睇：重溫香港人的動森：自製香港小島 港式童年小食、大排檔、夾公仔機

▼▼動森香港特色品【連下載碼】 （港人港島Facebook專頁授權）▼▼

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【資料來源：港人港島Facebook專頁、動森制服 - 香港 Facebook專頁授權刊載】

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