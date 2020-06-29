【小米電動車 Susuki Jimny 智能遙控車】日前小米於微博上隱晦地公開傳說已久的「電動車」，公開後不久更刪除貼文，以為是流言？原來是真的，官方「小米商城」立即公開證實真的製造「智能車」更宣布7月眾籌，更是人人能負擔的「智能遙控車」！

小米官方微博突然公布「造車」消息，後來更演變成戲劇式笑話。 【小米商城 微博圖片】

小米：「造車？我們是認真的！ 」

小米官方微博「小米商城」於6月28日突然貼出一張汽車剪影海報，圖上更清楚表明：「造車？我們是認真的！」，令人不禁想起經常傳出秘密製造能挑戰Tesla等電動車的小米，會否乘勢推出在馬路行走的電動汽車，或參與其他品牌開發汽車計畫。事實上小米曾推出個人使用的小型電動車（包括平衡車、滑版車及機車），經驗足夠製作大型電動車。

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Jimny 智能「遙控車」

小米商城微博在宣傳海報公開後不久，即時刪除該海報，並於同日下午正式公布新計畫：以鈴木（Susuki）經典吉普車Jimny外型復刻：Jimny智能遙控車！原來只是小米一項 1:16電動遙控車計劃，以ABS樹脂塑膠製作外殼，將於2020年7月1日10:00起公開眾籌，開發期間眾籌售價人民幣179元，正式推出後售價人民幣199元，果然是「人人能負擔的電動車」，小米暫時仍未公布遙控車相關資料。

小米正式公開「智能遙控車」計畫

據中國東方財富網報道，小米集團公關部總經理徐潔雲曾於微博回應，表示小米「閉門造車」的計畫實際上「沒這回事」，並指「小米商城的新媒體同學錯用小聰明，已經罰抄內部流程規範。」

小米官方恐怕令大家誤會是真車發表，「自掏腰包」送一部遙控車謝罪 【微博截圖】

Susuki Jimny成為經典吉普車代表，第4代去年推出更大受年青人歡迎；一起重溫Jimny第4代真車實測！

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Suzuki Jimny第4代去年於香港推出後，人氣爆燈。（林勇攝）

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