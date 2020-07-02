Switch Joy-Con控制器問題頻生未解決 任天堂社長首度致歉

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【任天堂為Joy-Con道歉】任天堂Switch自2017年3月推出後，不時都有主機質量問題報告，最為玩家印象深刻的是控制器Joy-Con出現「漂移」問題，令遊戲動作自動「走位」，一直未有官方解決方案，加上任天堂網絡問題引起消費者集體訴訟。近日任天堂就以上問題首次致歉！

Switch控制器Joy-Con一直存在問題 【Nintendo】

任天堂日前舉行80屆年度股東大會上，任天堂社長 古川幸太郎 在例行的財務問答中解答股東問題，當中（Q6）有股東提及Switch主機可拆式控制器 Joy-Con，因為出現品質不良問題，加上任天堂網絡亦有連線問題，引起美國消費者對任天堂提出集體訴訟，要求任天堂回應事件。

任天堂社長 古川幸太郎 在回應中表示，對於Joy-Con令客戶帶來任何不便深表歉意。（Joy-Con に関して、お客様にご迷惑をおかけしていることをお詫び申しあげます。）而任天堂因為Joy-Con問題在美國引起集體訴訟，古川表示包括管轄權及有存在爭議問題，所以未能回應有關問題；有關網絡問題，古川舉例，任天堂網絡連線或在特定時間上線或開始新內容時，超出預期點擊次數可能引致延誤甚至伺服器故障，任天堂或須採取措施應對。

至於Switch Joy-Con控制器出現無故飄移問題，HK01實測解決失靈問題。詳細睇兩招救Joy-Con

▼▼圖解清潔Joy Con步驟▼▼

另有報道指，任天堂研發新Joy-Con並申請專利，或對Switch觸控螢幕加入筆觸控制，詳情請看以下圖解。

▼▼點擊即睇觸控筆Joy-Con專利詳情▼▼

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今年3月遊戲硬件開發商Gamevice曾控告任天堂，就該公司開發遊戲裝置「Wikipad」與Switch的Joy-Con控制器設計專利問題進行兩次訴訟，最後結果如何？

重溫報道：任天堂法務部官司結果 Gamevice兩次控告Switch Joy-Con侵權

資料來源：Kotaku

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