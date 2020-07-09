【iPhone 12式慳電攻略】日前美國討論區Reddit的iPhone分頁發現，不少iPhone用家將系統升上iOS 13.5.1後，即使在使用iPhone或閑置時，電池急劇損耗引致電量續航災難式下跌，原來背後Apple Music「音樂」app出事，以下提供12種方式保護電池壽命、提高續航！

iPhone的「音樂」（Apple Music）app或成耗電元兇 【Omid Armin@Unsplash】

美國著名討論區Reddit-iPhone討論區中，近期收到iPhone用家報告，指升級iOS 13.5.1後，本來相安無事的iPhone 11 / iPhone X等突然變得非常耗電，發現當中「元兇」極可能是Apple Music /音樂 ！

Reddit網民發現，Apple Music即使在未使用情況下，背景亦會自動運作消耗電量 【Reddit】

Reddit用家報告，即使未有使用Apple Music 音樂app時，已升級 iOS 13.5.1 用家都可能發現iPhone耗電較以往嚴重，有用家沒有使用Apple Music數星期甚至根本從來沒有開啟音樂app，也會發現音樂app也會有數小時背景運作。

▲▲ Reddit iPhone用家留言講述iPhone耗電災情 ▲▲

原來早於4月時，Apple已收到有關Apple Music / 音樂在iPhone安裝iOS 13.5.1後出現耗電問題並已修復，但近一星期的「災情」再現並惡化，或與Apple Music伺服器有關。雖然刪除 音樂app 是治標方法，但對於Apple Music訂戶又不得不用，以下提供12個解決Apple Music問題方法，更有減少背景運行、螢幕慳電大法。

▼ 必學！iPhone 秏電解決法+慳電12式 【點圖放大】▼

+ 9 + 8 + 7

▼▼ 相關圖輯：iOS 14 聲音識別 Step by Step 【點圖放大】▼▼

+ 3 + 2

資料來源：Macrumors