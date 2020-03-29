Canon EOS-1D X Mark III評測　最強旗艦單反相機夜景動態皆精

今天為大家帶來Canon EOS-1D X Mark III的相關評測。這台相機發佈於今年1月7日，是一台實力超群的旗艦級單反相機。旗艦級單反相機，擁有強大的動態捕捉能力和優秀的高感表現，是專業攝影師在體育賽場上最重要的戰鬥武器，Canon這台相機更是筆者認為這兩年最強大的一台旗艦相機。

Canon EOS-1D X Mark III（中關村在線授權使用）

旗艦相機的戰場，目前僅有Canon、Nikon和Sony這三家。Canon EOS-1D X Mark III這一次升級非常大，幾乎機身的功能點都得到了升級，反觀隔壁Sony A9 II和Nikon D6，這一次都採用了相對保守的升級策略。

對於1DX Mark III的實際性能，筆者在實際使用中，認為這台相機的優點有一下幾點：

1、相機高感優秀，ISO 12800下有非常高的可用度，ISO 25600下也具有一定可用度 2、全新191點對焦系統，對焦覆蓋面積廣，對焦反應靈敏 3、實時取景下加入全像素雙核，對焦快速且靈敏，並且支持眼部對焦 4、連拍速度最高可達到20fps，而且是機械快門，不用擔心果凍 5、連拍續航最為驚人，經測試使用512GB的CFexpress高速卡時，可以連續拍攝10136張RAW+JPG圖片 6、視頻拍攝支持5.5K 60P的RAW格式，格式為CRM，與C系列攝像機相同 7、改善了網絡傳輸和遠程遙控性能

對於旗艦單反相機，主要用於體育攝影、野生拍攝、鳥類攝影等極限環境，所以這一類相機需要有更堅固耐用的機身設計和更強大的對焦驅動力。在操控性方面，1DX Mark III作為全尺寸單反機身，在各種拍攝環境下，都能靈活操作，拍攝自如。

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對於這台相機，我給出了9.5分的高分，這是我近兩年所給出的相機機身最高分。

下面我們就進入這台相機的實際測試環節。

一、機身設計

Canon 1DX Mark II I作為全尺寸單反相機，擁有完整的豎拍手柄設計，機身重量為1440g（含電池和存儲卡）。對於這個級別的相機，不僅強調機身性能，更強調機身的拍攝操控和使用超長焦鏡頭的拍攝手感。這台相機的握持感非常優秀，哪怕長時間使用400mm以上的長焦鏡頭，也不會疲勞。

從機身設計來看，這台相機與1DX Mark II的設計元素非常相同，Canon旗艦機的造型相對於其他系列，要更加剛毅一些。機身的正面部分，擁有較多的自定義按鍵，可以供攝影師設定適合自己拍攝風光的按鍵邏輯。

▼▼▼點擊下圖即睇Canon EOS-1D X Mark III機身設計▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

相機背部，採用了非常經典的按鍵佈局，Canon相機的按鍵佈局一直相對穩定，1DX Mark III對於任何Canon相機用戶來說，其實都能夠快速上手。機身上方為常見的按鍵設計，而下部手柄位置，同樣包括了副屏幕，以及AF-ON、曝光鎖定、對焦模式切換按鍵，而且具有開關可以開啟或者關閉豎拍手柄按鍵，避免誤觸。值得注意的是，這台相機的AF-ON按鍵有了全新設計，按鍵手感更好了。

對於相機頂部，左側是模式選擇按鍵、拍攝模式（單張拍攝、連拍等）切換按鍵和測光模式選擇按鍵。右側則是非常經典的Canon相機按鍵佈局。這台相機的存儲卡，採用了雙CFexpress卡槽，以應對高速連拍和實際拍攝的需要。卡槽具有鎖定裝置，需要解鎖才能打開，這是1D系列的一貫設計。

相機的接口非常豐富，不僅具有常規的TYPE-C、麥克風、耳機接口，還具有旗艦機上的網線接口。最後電池方面，相機電池型號為LP-E19，可以拍攝2850張照片，或者拍攝2小時20分鐘的4K視頻。但是實際上，如果是高速抓拍下，相機的拍攝續航可以做到更久。

二、畫質測試

接下來，我們來看一下Canon1D X Mark III的實際測試。先來說機身的畫質表現，這台相機的原生感光度為ISO 100-102400，可以通過擴展感光度達到819200的超高感光度。下面我們就來看下相機的實際高感表現。由於感光度範圍非常大，我們先來看下ISO 100-6400的畫質表現。

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對於這台相機來說，ISO 6400的可用度是非常高的，不管是白天還是夜晚，ISO 6400都能獲得相對不錯的控噪性能。在ISO 6400以上，就進入了高感範圍，我們來看下ISO 12800-819200的高感控噪。

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在ISO 51200時，相機的畫質表現開始出現大幅下降，所以這台相機的最高可用範圍大概在ISO 25600左右。不過對於體育攝影來說，拍得到遠勝過拍得好，所以如果為了極限拍攝，ISO 51200甚至於ISO 102400，都是可以嘗試的。

下面我們來看下實際拍攝時相機的高感表現。這張圖是在ISO 1000下拍攝的鳥類，畫面的細節表現是相當豐富的，而且噪點也在可以接受範圍內。

這張是ISO 6400拍攝的黑夜照片，由於是夜晚，所以這種照片的黑色區域更多，相比於測試環境下噪點會多得多，但是相機依然表現出了不俗的控噪能力。

下面這張照片是使用ISO 12800拍攝，燈光方面，這是在只有一點路燈的情況下拍攝的。在這種感光度下，相機的畫質還算不錯，面對極限黑暗環境，相機可以犧牲一定的畫面細節，來換取相對較為純淨的畫面。

下面我們來看一下1D X Mark III的寬容度測試。首先我們先看下ISO 100的寬容度表現。

Canon EOS-1D X Mark III寬容度測試（中關村在線授權使用）

寬容度表現，是讓我非常驚喜的地方，這台相機的寬容度表現相當不錯，在ISO 100下，提亮5檔也不會有太多的噪點出現，也不會發生偏色。可以說這台相機的寬容度性能，是非常優秀的。

Canon EOS-1D X Mark III寬容度測試（中關村在線授權使用）

我們使用高感測試寬容度，相機的寬容度表現依然不錯，ISO 3200下可以提亮暗部2檔，依然有不錯的畫質，對於高感寬容度來說，這樣的表現相當不錯。

三、連拍性能

再說對焦之前，我們先說連拍。這台相機的連拍性能，可以說突破了相機的極限。除了這台相機之外，連拍續航張數最多的應該是Sony A9一代，可以做到362張的JPG續航，或者241張壓縮 RAW續航。而Canon1D X Mark III，可以實現RAW+JPG格式下超過1000張的連拍續航！

而且這還不算結束，如果大家使用高速CFexpress卡，例如測試中使用的512GB的Sandisk Extreme CFexpress卡，可以實現真正意義上無限連拍！實際測試中，我們可以拍攝超過10000張照片，在測試中筆者拍攝了10136張照片，連怕續航驚人。

Canon EOS-1D X Mark III續航驚人（中關村在線授權使用）

實際上，相機的連拍速度，也有了質的飛躍。相機在光學取景器下，可以實現16fps的連拍速度，而如果使用實時取景，也就是反光板不工作時，可以實現20fps的連拍速度。

值得注意的是，Canon的20fps是支持機械​​快門和電子快門的，也就是這是第一台可以做到20fps機械快門連拍的相機，這樣不用擔心高速拍攝時會出現果凍效應。

Canon EOS-1D X Mark III的連拍速度也有了質的飛躍。（中關村在線授權使用）

還有一點，相機可以不僅可以記錄JPG格式，還可以記錄10bit的HEIF格式，這可以提供比JPG格式更好的照片寬容度，不過目前可以打開HEIIF的後期軟件並不多，如果大家需要使用HEIF ，可以打開相機設置，HDR照片。

四、對焦測試

這台相機最重要的升級點之一，就是全新的對焦系統，而且相機兩套對焦系統都獲得了升級。

首先說光學取景器下的191點對焦系統，相機這套對焦系統不僅覆蓋面積廣，而且具有155個十字對焦點，是現在十字對焦點最多的單反相機。相機的這套對焦系統，還支持-4EV的弱光對焦，哪怕在夜晚，也能夠進行動態抓拍。

我們可以看一下在這種極限暗光環境下的抓拍成功率，此時感光度已經飆升至ISO 51200。我們截取100%細節，可以看到對焦依然非常紮實。（車牌號已打馬賽克）

下面我們看下常規拍攝的追焦成功率。我們依然使用最常用的騎車測試方法，使用的光學取景器下的191點對焦系統，配合16fps連拍速度。我們隨機截取4張面部信息，對焦都非常準確，這種狀態下，對焦成功率可以說是100%。

Canon EOS-1D X Mark III對焦測試（中關村在線授權使用）

下面要測試的，是在有障礙物的情況下，相機的對焦性能。我們同樣採用騎車測試，但是加入了樹木作為繞樁對象，Canon 1D X Mark III在有障礙物時，也能夠快速完成對焦。可以不誇張的說，這是現在最好用的相機對焦系統。

Canon EOS-1D X Mark III對焦測試（中關村在線授權使用）

我們可以看一下更多這台相機在實戰下的對焦測試示例。不論是拍攝運動的場景，或者是追踪鳥類，這台相機的對焦系統，幾乎都沒有什麼壓力。

Canon EOS-1D X Mark III對焦測試（中關村在線授權使用）

值得注意的是，EOS-1D X Mark II I所擁有的40萬像素RGB+紅外測光感應器提升了自動對焦時對人物的捕捉和追踪能力，加之全新的DIGIC X處理器的高速處理，提升了EOS iTR AF的被攝體追踪性能，因此可以在面部被遮擋的時候也能夠實時鎖定人物的面部和軀幹部分，保證穩定的追踪拍攝。這對於比如擊劍等戴頭盔遮擋面部的體育賽事拍攝，是非常大的優勢。

Canon EOS-1D X Mark III對焦測試（中關村在線授權使用）

另外一點，相機實時取景對焦，不僅支持面部識別和眼部對焦，而且響應速度非常快，顯示也不會有延遲，而且實際對焦時，相機的對焦精準度非常高。

Canon EOS-1D X Mark III對焦測試（中關村在線授權使用）

不僅如此，在沒有人物的場景中，Canon 1D X Mark III的實時取景對焦也非常強大，哪怕是黃昏時分追踪鳥類動作，也能夠在20fps對焦下順利完成追踪。

Canon EOS-1D X Mark III對焦測試（中關村在線授權使用）

值得說的是，這台相機的實時取景對焦系統，雖然同樣為全像素雙核對焦，但的確是筆者用過的Canon全像素雙核對焦中最快的一台，加入Canon EOS R5的實時取景對焦也有這樣的水準，那麼R5的動態捕捉能力同樣將非常強大。

五、視頻拍攝

雖然說旗艦機相機，並不是嚴格意義上的視頻相機，但是對於體育記者來說，視頻功能同樣重要，特別是體育賽事時，需要架設遠程遙控機位，這時候視頻性能就非常關鍵了。

Canon 1D X Mark III的視頻拍攝，可以支持5.5K 60P的RAW格式輸出（CRM格式），RAW文件為12bit；或者以5.5K為超採樣，輸出4K 60P的常規視頻格式。同時，如果使用4K視頻輸出，相機可以內錄Canon C-Log曲線。

這台相機的5.5K視頻RAW，是與Canon C系列攝像機相同，我們可以使用Canon DPP軟件進行調整，就像調整RAW文件照片一樣，對視頻進行調色處理。如果我們使用插件，也可以直接通過Final Cut、DaVinci等軟件直接打開CRM文件。

我們可以看一下Canon 5.5K 視頻RAW格式的實際解析力，在5.5K分辨率下，細節比4K視頻更加細膩。

不過需要說明，如果我們使用5.5K 60P的RAW格式拍攝，是不支持自動對焦與電子防抖的。而其他格式下，Canon視頻拍攝時的自動對焦，其實也非常靈敏。

從分辨率和畫質來說，由於這台相機的傳感器和處理器都非常強大，相機的視頻高感相當優秀，非常適合弱光下拍攝視頻。

六、網絡性能

這台相機的網絡性能，同樣有了大幅度升級。相機具有RJ45網口，以及系統擴充端子，可以安裝WFT-E9C，這樣相機具有5G Wi-Fi傳輸功能，效率更加優秀。

另外，相機還具有FTP傳輸，這是旗艦機的基本屬性，相機還搭載了語音備忘錄，可以幫助攝影師快速記錄照片內容信息。

對於Canon Connect手機APP，Canon 1D X Mark III不僅傳輸速度更快，而且支持更多連接方式，在使用手機APP直接遙控相機時，拍攝效率也更高。

對於Canon Connect手機APP，Canon 1D X Mark III不僅傳輸速度更快，而且支持更多連接方式，在使用手機APP直接遙控相機時，拍攝效率也更高。（中關村在線授權使用）

七、總結與樣片

如果說Canon1D X Mark III是現在最強大的單反相機，其實一點問題都沒有。這台相機可以說打破了相機的很多極限設定，有著無與倫比的連拍性能，和強大的對焦表現，不論是白天還是黑夜，這台相機都能帶來最超凡的動態捕捉力。

Canon EOS-1D X Mark III可以說打破了相機的很多極限設定，有著無與倫比的連拍性能，和強大的對焦表現（中關村在線授權使用）

相機的畫質是戰鬥力最基礎的保障，這台相機的高感表現相當出色，在夜晚拍攝時，也能提供純淨的拍攝畫質。而相機的寬容度表現，比我們預期的要出色很多。

雖然旗艦機基本都是用於照片拍攝，但是1D X Mark III提供了非常強大的視頻拍攝能力，不過在拍攝5.5K RAW視頻時，碼流達到了2700Mbps，實際測試中每分鐘文件大小大概為310Mb ，這對於存儲卡的速度也提出了很高要求。

最後，來看一下1D X Mark III的更多實拍照片吧。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】