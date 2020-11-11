【鬼滅之刃禰豆子木箱DIY】《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映令鬼滅成為全城話題，日本票房迫近200億日圓，足見這套熱血少年漫畫作品大人細路也受落。日本Twitter一位網民的父親「神還原」主角炭治郎用來揹妹妹禰豆子的木箱。真實質感和實用設計獲逾30萬網民讚好。

《鬼滅》爆紅成為了社會現象，主角妹妹禰豆子的可愛更是攻陷人心。早於年初已有Cosplayer網民「さとい」（Twitter@s4t01_gx）自製「禰豆子木箱手機殼」（對應iPhone 11 Pro）。手機殼完美還原炭治郎整天背住的木箱，同時設計了跟木箱一樣的掀蓋，正面打開是手機熒幕。背面也忠於原著地加入了雙肩帶設計。

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近日，有一位日本網民「枝野蓮華」（Twitter@miraclengeedano）跟哥哥同為《鬼滅》迷，因着劇場版上映，就連兩兄妹的父母也迷上了這套動畫。她爸爸興起竟自製出「禰豆子木箱」！極像真超還原！而且在收納方面還意想不到地實用！即睇：

👇👇👇DIY禰豆子木箱手機殼回顧！點圖放大睇網民父全新DIY神還原禰豆子木箱！感覺忠於原著竟可以收納意想不到的事物！👇👇👇

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推主「枝野蓮華」盡全力發揮其父親製作的禰豆子木箱收納能力，居可把物件放得整整齊齊、貼貼服服！足見手工好！回應網民問題時，推主把這木箱的「前世今生」道來。原來它在改造前另有用途，更用上複雜的材料配搭，非常搞笑！即睇：

👇👇👇DIY禰豆子木箱改造前真身揭曉！👇👇👇

網民都好讚嘆這個同原作設計幾乎一樣的木箱。原來都有其他人曾經製作過他們的禰豆子木箱，都一一在回應推主原文的同時分享出來，各有特色，都睇得過。看來《鬼滅》擁躉真係好有愛！即睇：

👇👇👇其他網民分享各自DIY禰豆子木箱！Fans們大嘆：好想要啊！👇👇👇

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同場加映：鬼滅之刃ｘGU秋冬季超過50款單品登場

【鬼滅之刃 x GU第二彈】《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映令鬼滅成為全城話題，GU食住個勢都再次同《鬼滅》聯乘推出超過50款秋冬季時尚單品，有男裝及童裝Tee、衛衣、連帽衛衣、睡衣衫褲套裝、套頭衫，還有短襪、帆布袋、頭巾和手機殼等小物！

（香港01美術部製圖）

《鬼滅之刃》自今年8月後，再度同GU合作推出全新秋冬季男裝及童裝單品，揉合了主角炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助、水柱富岡義勇、炎柱煉獄杏壽郎和蟲柱胡蝶忍的設計元素，還有對「雷之呼吸」、「水之呼吸」的大量致敬位。即睇上身衣著有幾好玩：

👇👇👇鬼滅 x GU秋冬季男裝Tee+衛衣大玩雷之呼吸、水之呼吸、獸之呼吸和炎柱煉獄杏壽郎元素！一定要點圖放大睇到最尾炭治郎+富岡義勇+我妻善逸+禰豆子男裝睡衣衫褲套裝各款連售價！👇👇👇

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以上只簡單列出10年男裝衛衣！想看全部新品清單連售價？請即瀏覽完整全文：鬼滅之刃ｘGU！炭治郎禰豆子杏壽郎胡蝶忍50款衛衣短襪帆布袋登場