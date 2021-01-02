深水埗黃金、高登腦場格價｜想買便攜式SSD或HDD於WHF、PS4／PS5打機之用，但落場款式多，又不知道各款規格如何。今次記者落腦場為大家格盡21款外置便攜式SSD／HDD硬碟，更為大家評價哪一款最抵玩。

想買外置便攜式SSD硬碟時，發現款式太多，花多眼亂不知買哪一款好。而且最近疫情嚴重，不便外出格價，因此今次記者就為大家走訪深水埗黃金、高登腦場，揀選及格價21款熱門的外置便攜SSD硬碟，好讓購買前作參考。

外置便攜式SSD硬碟選擇非常多，便攜度、防水、速度及售價都有很大分別。（林勇攝）

👇👇即睇21款較熱門外置便攜式SSD硬碟格價（以下價錢以2020年12月中深水埗腦場街價作參考） 👇👇

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同場加映：實試WD、SanDisk兩款最新款式便攜式外置SSD，以及分享4大選購便攜式SSD硬碟的重點。

👇👇即睇WD、SanDisk外置便攜SSD實測後四大值得入手賣點！以及選購SSD時需要留意4大重點👇👇

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同場加映：PS4玩家，轉用外置SSD存取遊戲速度大為提升，加幾百蚊就可以為主機升級，何樂而不為。今次記者就教大家如何為PS5／PS4加裝外置SSD硬碟，簡單幾步就可以完成。

👇👇PS4及PS5安裝外置SSD及轉存遊戲教學及步驟👇👇

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