舊iPhone用家世界末日了！WhatsApp宣布，2021年1月起停止支援過百萬部iPhone及Android手機！換言之，屆時至少有過百萬受影響用家再也不能經WhatsApp收發訊息！部份手機不論採用作業系統版本為何，也會被WhatsApp停止服務；而部份則需更新至最低要求的作業系統，方能繼續使用WhatsApp服務！

WhatsApp早前宣布，在2021年1月1日起，將停止支援大量舊手機的服務，涵蓋範圍遍及Android和iOS（iPhone）多個牌子型號包括Sony、Apple、Samsung、LG、HTC、Motorola等，無論採用哪個系統版本也要面臨淘汰。牽連甚廣，你會不會是受影響機主之一？

但對於部份舊手機，WhatsApp留有一線生機。只要機主按照WhatsApp指示把作業系統更新至最低要求的版本或以上，即能繼續於2021年1月繼續享用WhatsApp服務。舊手機用家如何自救？即睇：

👇👇👇WhatsApp元旦起中止服務大量舊手機！點圖放大睇邊款舊Android手機及iPhone無得留低+邊款手機可以更新續命！👇👇👇

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預計將有數百萬舊手機機主面臨WhatsApp中止問題。只能話，5至8年來沒有買新手機的朋友是WhatsApp是次淘汰潮的「高危」一族，恐怕難逃一換！

資料來源：SlashGear

同場加映👍：小米11開箱實測有得睇

小米11開箱實測！小米11剛在12月28日晚正式發布，而將會在2021年1月1日正式開賣。雖然香港版或國際版仍然未有推出日期，可是仍有不少米粉相當期待新機。內地已有不少科技版網主搶先入手小米11以及雷軍簽名版，立刻睇開箱實測，以及評價小米11新機有什麼優、缺點。

國內著名科技網主鍾文澤就早在小米11發布前2天已收到新機評測，而且更包括雷軍簽名的限定版。（香港01美術部製圖）

國內著名科技網主鍾文澤就早在小米11發布前2天已收到新機評測，而且更包括雷軍簽名的限定版。他在2日的測試之中，由外觀、螢幕、性能、手感及拍攝多方面作初上手評測，而且更與上代小米10作橫向比較，看看新機有什麼優點及缺點。

小米11開箱實測，細數優點與缺點。（鍾文澤＠YouTube）

👇👇👇小米11國內網主開箱評測，由外觀、螢幕、性能、手感及拍攝多方面分析9大優點及3大缺點！👇👇👇

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以上只數到網主鍾文澤提到的小米11的3個優點！想睇埋小米11更多優點同缺點、還有鏡頭拍攝效果示範？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉小米11開箱｜外觀/螢幕/性能/手感/拍攝 內地網主點評12項優缺點