撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

近日三星又公佈了新的折疊屏專利，並且即將用到自家第三代折疊屏手機中。至此，華為、三星、小米、vivo、OPPO、柔宇、蘋果等眾多手機廠商都曝出了旗下的折疊屏幕專利，但賦予到實際產品的折疊屏手機卻寥寥無幾，時下的折疊屏手機行業只能說叫好不叫座。

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專利眾多產品少之又少

關於折疊屏的由來從十幾年前PC就開始了，一起沒火起來，目前正向手機屏切換，在全球已經有將近10家公司申請了折疊屏手機的專利，但從目前的手機行業來看，實際量產且上市過產品的只有華為、三星、柔宇這三家，而曝光過實物且無量產的有OPPO、柔宇、小米等，其它均停留在專利階段。

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不敢豪賭折疊屏

柔性屏對於手機廠商來說是更高層次的產品革新階段，目前上市的產品除了能夠體現自身的品牌實力，確實背後也隱藏了眾多問題，故目前市面上很多品牌即便專利已經申請了幾年，也並不敢「豪賭」折疊屏手機。

目前在手機行業中，「挖孔屏」日益成熟並且成為行業主流的產品方案，而近幾年挖孔屏在解決良品率問題後，同時滿足了各大廠商追求屏佔比以及美觀的兩大訴求，如果柔性屏不解決種種問題那麼是無法取代挖孔屏的。

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價格讓消費者無法接受

折疊屏手機產品範疇中，屏幕佔手機主體成本接近30%，從而直觀的提升了最終產品的單價，手機廠商只能選用性能稍低的核心硬件隨之搭配，不然售價將會更高。

高昂的屏幕造價也無形中增添了運輸、維修、售後等成本，這就讓眾多囊中羞澀的消費者不敢嘗試折疊屏手機。

目前行業中該類產品售價基本都在10000元以上，如果在未來能夠在硬件性能區域旗艦水平，且售價控製到8000元左右，才預示著折疊屏旗艦手機的時代已經到來。

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APP適配及挑戰用戶習慣

在三星、華為上市初代折疊屏手機後，很快，眾多APP就基於折疊屏可變化的屏幕尺寸、比例，進行了自身APP的優化和適配，但從目前整體APP環境來看，APP的適配和改變需要時間以及成本，目前折疊屏手機尚未形成大規模且成熟的產業鏈，所以很多中小APP企業沒有實力和成本進行APP適配的研發。

長常規手機接近21:9的豎屏形態轉變成接近於正方形4:3，類似於平板產品的形態，是需要APP軟件廠商共同去努力的課題。

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折疊屏幕自身存在品控問題

回到折疊屏自身，早期的產品在經過一段時間的使用後，中間的摺痕越發的明顯，而由於折疊屏幕的特性，以至於手機發熱量逐漸增高，手機會越來越燙，如果折疊屏不能解決目前品控的問題，那麼它終究不會普及，更不會接管現在的手機行業。

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結束語：

折疊屏的形式讓用戶看似富有科技感，但實際使用的種種問題不解決，終將會成為歷史。

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