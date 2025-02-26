DJI RS4 Mini穩定器抵港｜DJI正式推出專為自媒體創作者設計的第四代輕量穩定器 RS4 Mini，這款僅重890g的專業器材集結15項技術升級，首度下放旗艦級自動軸鎖功能，搭配第三代橫直拍切換系統，重新定義入門級穩定器的性能標準。



DJI RS4 Mini穩定器抵港

銀灰機身藏黑科技

RS4 Mini採用全新航天級鎂合金框架，機身重量較上代減輕12%卻提升30%結構強度。最大亮點是首度搭載的「三軸聯動自動軸鎖」系統，無論開機或休眠狀態，單鍵即可實現1秒快速展開/收納。實測顯示，從收納狀態到完成相機安裝僅需38秒，較傳統手動調節流程縮短70%作業時間。

DJI RS4 Mini穩定器抵港

新機俯仰軸新增前後微調旋鈕，配合鐵氟龍塗層軸臂設計，將調平摩擦係數降至0.08μ。上層快裝板創新採用三擋定位卡槽，支援Sony A7系列全幅機與24-70mm F2.8 GM鏡頭組合，最大負載達2公斤。特別開發的「記憶擋位」功能，即使拆卸相機再重裝，也能自動復位至預設平衡點。

DJI RS4 Mini穩定器就連手機及相機都可通用

直拍切換速度破紀錄

針對短影音創作需求，RS4 Mini進化第三代橫直拍切換機制。實測下只需鬆開單邊旋鈕、旋轉90度再鎖緊，10秒內即可完成模式轉換。配合全新開發的直拍增穩算法，即使在奔跑跟拍狀態下，畫面偏移率仍能控制在±0.5°以內。

隨機發售的RS智慧追蹤模組採用磁吸快拆設計，有效追蹤距離延伸至10米。透過AI視覺辨識技術，即使在多人移動場景中，主體短暫出鏡後仍能自動重新鎖定。創新「手掌觸發」功能讓單人創作者可空出雙手，僅需對模組張開手掌即啟動追蹤，特別適合產品開箱與旅拍vlog應用。

DJI RS4 Mini穩定器可快捷設定直倒或橫倒

電力系統全面升級

內建電池容量提升至2400mAh，續航力達13小時並支援30W快充。充電30分鐘即可獲得5小時拍攝電力，配合新型散熱結構，連續工作溫度控制在41°C以下。新增的「緊密跟隨模式」將雲台響應速度提升至80ms，特別適合需要快速環繞運鏡的舞蹈類內容創作。

RS4 Mini單機版香港定價$2189，套裝版（含追蹤模組與手提轉接柄）售$2,739。