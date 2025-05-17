WWDC舞台啟發編程新世代，Swift學生挑戰賽香港得主分享｜Apple近日於Store內舉辦《聚焦：發掘明日開發者的創新力量》分享會，邀請多位Swift學生挑戰賽獲獎者與Apple認證導師，暢談如何利用iPad、Mac及Swift Playgrounds等工具，從香港踏上全球開發者盛事WWDC舞台。活動中，得獎者分享參賽心路歷程，並探討新世代開發者如何透過Swift語言實踐創意，設計能改變世界的應用程式。



WWDC23得主吳啟成：以賽事為目標突破編程瓶頸

2023年WWDC Swift學生挑戰賽得主吳啟成回顧學習歷程時坦言，初學編程時曾因複雜的邏輯結構感到困惑，後來透過設定明確目標——參與WWDC賽事，逐步掌握Swift語言。他利用網絡資源自學，反覆在Xcode中測試與修正程式碼，最終打造出獲獎作品《EcoTrack》，一款結合AR技術的環保教育app。得獎後，他更獲邀在WWDC特別活動中向Apple CEO Tim Cook展示作品，直言「能與全球頂尖開發者交流，是人生難忘的經驗」。吳啟成強調，參賽過程培養了他解決問題的韌性，並鼓勵後進者「從錯誤中學習，才能快速成長」。

WWDC24傑出得主曾鈺淋：Swift Playgrounds降低入門門檻

2024年傑出獲獎者曾鈺淋則分享，最初因對開發遊戲app感興趣而接觸Swift，其即時預覽功能讓他能快速檢視代碼效果，大幅提升學習效率。他以Swift Playgrounds為起點，逐步完成內建教學關卡，再進階至Xcode設計完整應用程式。其得獎作品《PixelQuest》結合像素藝術與解謎元素，在WWDC24中獲得Apple UI設計團隊的直接反饋，「他們建議優化按鈕互動邏輯，讓用戶體驗更直覺」。曾鈺淋認為，Swift Playgrounds的互動性與趣味性能吸引年輕學子投入編程世界，並建議初學者「先從小型專案開始，累積成就感」。

WWDC24得主馬寶軒：與Apple工程師交流拓闊視野

同屆獲獎者馬寶軒專注於遊戲開發，其作品《AR Maze Runner》利用ARKit技術打造沉浸式迷宮體驗。他回憶在WWDC24現場與Apple遊戲工程師深度交流，獲得優化渲染效能的關鍵建議，「他們教我如何利用Metal框架提升畫面流暢度，這些技巧後來也應用在新專案中」。馬寶軒現時積極推動編程教育，定期到中小學教授Swift基礎，他認為「讓孩子早接觸邏輯思維，能激發解決現實問題的創意」。

Apple認證導師郭譽豪：善用免費資源自學Swift

香港資訊科技學院高級講師兼Apple認證導師郭譽豪指出，Swift語言簡潔易學，配合Apple生態的免費資源，如iPad上的《Swift Playgrounds》互動課程、Mac上的Xcode開發環境，以及《Books》app內的編程指南，能讓初學者無痛入門。他建議學生「先掌握變數、循環等基礎概念，再嘗試將點子轉化為實際app」，並強調「持續實踐與參賽是提升技術的最佳途徑」。

WWDC25六月舉行 香港開發者有望親臨Apple Park

2025年Apple全球開發者大會（WWDC25）將於6月10日至14日以線上形式舉行，屆時將發表最新作業系統與開發工具。此外，Apple將於6月10日在總部Apple Park舉辦實體特別活動，除了預計有一系列新系統更新公布外，相信還會有不少新品推出，果迷值得留意。