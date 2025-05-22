國泰對應Apple AirTag行李追蹤功能｜實時共享定位尋回失物教學

國泰啟動Apple AirTag行李追蹤功能實時共享定位提升失物尋回效率｜國泰航空（Cathay Pacfic）終於全面啟用Apple的AirTag「共享物件位置」（Share Item Location）功能，成為本港首間支援此技術的航空公司。旅客今後只需透過iPhone「尋找」應用程式，即可將AirTag或「尋找」網絡配件的實時定位安全分享予機場團隊，大幅縮短遺失行李的處理時間。



官方指此項技術突破讓行李追蹤流程效率提升40%，當旅客將位置分享連結電郵至目的地國泰機場團隊，全球各站人員即可同步獲取行李定位，再配合它們去年升級的RFID行李系統，雙重科技保障令98%延誤行李可在48小時內物歸原主。

只要將AirTag或對應FindMy功能的配件放在行李內，便可以實時得知行李位置。

而操作及設定流程相當簡便：旅客在「尋找（FindMy）」App選擇需追蹤的行李裝置，然後再選擇「共享物品位置」，之後便可以生成專屬分享連結後透過電郵傳送至國泰行李服務部。系統會自動將定位數據整合至個案檔案，全程採用點對點加密技術，即使Apple亦無法讀取資料。值得留意的是定位分享會於取回行李自動終止，或可手動提前關閉，連結亦會在7天後失效。

只要在iPhone的「尋找／FindMy」功能，便可以開啟共享物品位置功能。

此服務建基於Apple全球逾10億裝置組成的「尋找」網絡，透過藍牙訊號匿名偵測周邊裝置（如AirTag或對應FindMy的裝置）。現階段需使用iOS 18.2或更新系統的Apple裝置，預計新功能將覆蓋國泰每年逾2,000萬件託運行李。

現時已經有不少航空公司對應Apple AirTag行李追蹤功能，實時共享定位尋回失物更有效率。

現時對應Apple AirTag行李追蹤功能的航空公司，除了國泰外還有以下航空公司：

中華航空（China Airlines）

愛爾蘭航空 (Aer Lingus)

加拿大航空 (Air Canada)

紐西蘭航空 (Air New Zealand)

奧地利航空 (Austrian Airlines)

英國航空 (British Airways)

布魯塞爾航空 (Brussels Airlines)

達美航空 (Delta Air Lines)

歐洲之翼航空 (Eurowings)

西班牙國家航空 (Iberia)

荷蘭皇家航空 (KLM Royal Dutch Airlines)

漢莎航空 (Lufthansa)

澳洲航空 (Qantas)

新加坡航空 (Singapore Airlines)

瑞士國際航空 (Swiss International Air Lines)

土耳其航空 (Turkish Airlines)

聯合航空 (United)

維珍航空 (Virgin Atlantic)

伏林航空 (Vueling)

達美航空公司(Delta)