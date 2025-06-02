玉置成實演唱會亞巡香港站2025｜Cityline公售攻略｜座位表+連結｜熱唱《Believe》、《Realize》等Gundam名曲的玉置成實、《玉置成實2025亞巡香港場》即將在香港舉行，決定於6月2日正式公售。8月17日於 西九文化區自由空間大盒舉辦。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



2003年，14歲以單曲《Believe》在索尼音樂正式出道。獲得第18屆日本金唱片大獎“最佳新人獎”。在全球廣受歡迎的動畫《機動戰士高達》系列中，擔任《機動戰士高達 SEED》及其續集《機動戰士高達 SEED DESTINY》的主題曲及相關作品，共計參與5首歌曲。近年來，她還在百老匯 musical《Kinky Boots》等舞臺作品中頻繁出演，並展現了作為演員的才華，參與電影演出等。

《玉置成實演唱會亞巡香港站 2025》決定於6月2日正式公開發售，今次於在 西九文化區自由空間大盒舉辦。如果想親身感受玉置成實現場的震撼演出，就要記得mark實購票詳情！

SVIP/$899 【SVIP特典】：享受優先入場，演出結束後可參與握手會及簽名會

VIP/$599 【VIP特典】：演出結束後可參與見送會，並附贈印刷簽名明信片一張（工作人員遞送）

玉置成實演唱會亞巡香港站2025｜6.2 公開發售

開賣時間：2025年6月2日上午10時

開賣連結：直購連結1

BLACKPINK 香港演唱會2025 購票資訊及連結

玉置成實演唱會亞巡香港站2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「玉置成實演唱會亞巡香港站2025」座位表及門券價錢為SVIP/$899 及VIP/$599

玉置成實演唱會亞巡香港站2025 演出日期

玉置成實演唱會亞巡香港站2025 演出日期為8月17日，只演1場。

玉置成實演唱會亞巡香港站2025 公開發售資訊

玉置成實演唱會亞巡香港站2025於Cityline公售時間，將是6月2日上午10時開售。

👇玉置成實演唱會亞巡香港站2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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玉置成實演唱會亞巡香港站2025 何時舉行？如何搶購？ 玉置成實演唱會亞巡香港站2025 即睇購買連結及心得 玉置成實演唱會亞巡香港站2025 於哪個場地舉行？ 西九文化區自由空間大盒 舉行 玉置成實演唱會亞巡香港站2025 門券詳情？ 價格為為SVIP/$899 及VIP/$599

玉置成實演唱會亞巡香港站2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「玉置成實演唱會亞巡香港站2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。