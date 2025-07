HPE 推出 GreenLake Intelligence 重塑混合 IT 營運

Hewlett Packard Enterprise在美國剛舉行的年度發佈會 HPE Discover 宣佈,透過其全新的代理式 AI 架構 GreenLake Intelligence,為混合 IT 營運帶來極致簡化的轉型願景。透過在幾乎每個基礎架構層統一注入代理式 AIOps,HPE 正在將 GreenLake Cloud轉化為代理式 AI 驅動的混合雲,實現即時學習、運作及優化 IT營運。



企業正在進入一個新的 AI 原生時代,每個企業都希望能加快創新步伐,但大多數受到傳統基礎架構、不斷增加的技術負債以及管理龐大的混合環境的複雜性的限制。AIOps 和代理式 AI 的結合為企業提供了克服這些傳統挑戰並實現營運和企業轉型的機會。



HPE 總裁兼首席執行官 Antonio Neri 表示:「HPE對混合 IT 的新願景由每一層基礎架構的代理式智能所推動,讓企業能夠實現其雄心壯志,並達到以前無法達成的IT營運性能和效率。」



HPE 總裁兼首席執行官 Antonio Neri 表示:「HPE 正在重新塑造只有我們才能打造的混合 IT,將企業從混合複雜性時代推向代理式 AI 驅動的雲端營運時代。」

HPE 透過 GreenLake Intelligence 的代理式 AIOps 定下實現終極混合簡化的願景

新的 GreenLake Intelligence 代理式 AI 架構透過由代理式 AIOps 驅動的統一混合雲端營運模式,為混合 IT 的轉型設定了大膽的願景。GreenLake Intelligence 從零開始構建,並與 HPE 的全面混合雲技術堆疊緊密整合,解決了孤立和手動工作流程、故障排除延遲和 IT 資源未能充分利用的問題,並減輕了過度擴展的 IT 團隊的負擔。透過GreenLake Copilot存取,GreenLake Intelligence 將部署 AI 代理在儲存、網絡、運算和虛擬化資源,以及混合雲成本營運、可觀測性、可持續性和業務服務中,即時進行溝通和上下文推理。

年度發佈會亦公布以下嶄新改革,包括:

HPE Aruba Networking透過新的代理網格和網絡助手革新 AI 驅動的網絡營運

基於 GreenLake Intelligence 框架,HPE正將新的代理網格技術整合至其雲端規模的網絡管理系統 HPE Aruba Networking Central。通過全新的多模態對話式網絡助手(copilot)進行存取,HPE Aruba Networking Central 可針對複雜的網絡和安全問題提供精確的根本原因分析,以及指導或自動修復方案。HPE 的最新網絡改進由一系列特定於網絡的推理代理提供支援,這些代理利用一組以安全優先、AI 驅動的網絡進行上下文情境調整的模型。

HPE OpsRamp 軟件擴展代理式營運助手

OpsRamp 營運助手於 2024 年推出,現可針對全棧基礎架構的 IT 營運實現代理自動化,旨在加快偵測和修復速度。在保持人工監督的同時, OpsRamp 將啟用關鍵的代理功能,包括對話式產品協助和代理指揮中心,從而支援基於 AI/ML 的警報、事件管理和根本原因協助。透過 GreenLake Intelligence,OpsRamp 營運助手是一個多領域的代理系統,能夠協調運算、網路、儲存、虛擬化和其他軟件層面,實現根本原因分析、可解釋性、容量規劃等應用案例。

HPE Alletra Storage MP X10000 提供代理式 AI 驅動的儲存,並即將支援MCP伺服器

在 HPE Discover Las Vegas 2025 上,HPE 提供了原生內置於X10000的模型上MCP 伺服器的預覽,展示代理 AI 支援的存儲。透過 MCP 伺服器將 GreenLake Intelligence 與 X10000 連接,HPE 使開發人員和管理員能夠通過 GreenLake Copilot 或自然語言介面協調數據管理和營運。此外,將 X10000 的內置數據情報層與內部和外部 的AI 代理連接,可確保 AI 工作流程獲得非結構化數據和基於元數據的情報。

GreenLake Cloud新功能建立在代理 AI 基礎之上

HPE 正在提升GreenLake Cloud雲端服務,以實現 FinOps 和可持續性,並新增工作負載規劃和容量管理的功能。這些服務將整合至 GreenLake Intelligence。

- 新的工作負載和容量優化器提供統一的解決方案,以最佳成本、彈性和可持續性來管理工作負載和硬件資產,涵蓋 HPE 運算、儲存和網絡技術、虛擬機器和多供應商第三方 IT 基礎架構。

- 消耗分析功能已擴展以進一步幫助企業控制成本。新功能提供主動的支出異常警報,FinOps Open Cost and Usage SpecificationTM (FOCUS)的匯出可支援退款以及提供針對以成本為中心的基礎架構更改建議,包括縮減規模和停用虛擬機器。

- HPE Sustainability Insight Center 現在提供可持續性預測分析和託管式服務提供者模式,其中包括定制的可持續性指標,以監控和減少與硬件相關的碳足跡。

企業AI數位化轉型是一個持續的過程,需要技術、資源與戰略的深度結合。HPE與全球資訊科技生態系統公司Ingram Micro合作,通過資源整合, 戰略協同, 面向未來,打造一個強大且全方位的生態系統 (Next Generation Partner ecosystem),為客戶創造AI競爭優勢,實現市場價值。

HPE 透過 HPE CloudOps 軟件提供實現統一混合雲營運的快速途徑

HPE 通過新的 HPE CloudOps 軟件套件簡化了統一混合雲營運模式的創建,將OpsRamp、HPE Morpheus Enterprise 軟件和 HPE Zerto 軟件整合在內。這些軟件應用程式既可單獨使用或作為套件的一部分,為多供應商、多雲、多工作負載的基礎架構提供自動化、協調、治理、數據流動、數據保護和網絡韌性。

HPE 服務現在提供增強的服務,以加快 CloudOps 的採用。HPE 服務組合涵蓋整個客戶生命週期,從第 -1 天的諮詢、第 0 天的規劃、第 1 天的部署和整合,以至第 2 天的營運。此外,CloudOps 亦可作為 HPE 的管理服務提供給客戶。結合旨在簡化雲端營運技術採用的全面專業服務,客戶能夠輕鬆優化多個雲端供應商的資源。

新的工具和計劃提供了戰略性和簡化的混合IT現代化方案

全新的 HPE CloudPhysics Plus 評估工具 為混合 IT 現代化提供了全面的解決方案,可針對工作負載放置、資產利用率和基礎設施現代化進行自動化分析和提出建議。CloudPhysics Plus 在 CloudPhysics 的虛擬化分析功能上進行擴展,現可涵蓋內部部署、多雲和雲端原生環境的多種運行場景,包括 Hyper-V、裸機、Kubernetes 和公共雲環境。這款新的評估工具可透過渠道合作夥伴和 HPE 銷售人員提供的免費評估獲得。

GreenLake 推出全新的 HPE Cloud Commit 計劃, 這是一種靈活的購買模式,讓 GreenLake 客戶能夠對其投資作出長期、可預測的承諾,並獲得折扣以及增值服務和軟件。

HPE Financial Services 以靈活的融資簡化混合現代化

HPE Financial Services (HPEFS)推出全新的零利率融資計劃,適用於 CloudOps 以及獨立的 Morpheus、OpsRamp 和 Zerto ,從第一天起便為企業提供支援,讓客戶可以在許可期限內按年分攤成本,最長可達 3 年,且無需額外費用。HPEFS 亦推出針對 HPE Alletra Storage 產品組合(包括 HPE Alletra Storage MP X10000)的新融資計劃,與傳統購買方式相比,該計劃可節省高達 5% 的成本,並在開首兩個月無需付款。HPEFS 還提供一系列的融資和IT生命週期服務,透過HPE GreenLake和可持續退役技術服務協助加速混合現代化。

