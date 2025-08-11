iQOO Z10 Turbo+登場　Dimensity 9400+8000mAh電池　性能續航強

來了來了，8月份的第一台新機來了，iQOO帶來了性能續航雙王炸的最終最強Z10系列機型—— iQOO Z10 Turbo+！



首先一上來就是旗艦設計......暗夜LOGO、模組能量環、極地灰新配色！

等等，這不還是之前那個Z10系列的設計嘛？只是多了個新配色。嗯......只能說iQOO的設計師真好當。

轉到這次 Z10 Turbo+其中的亮點性能這塊。Z10 Turbo+內置了目前發哥（聯發科）「最頂旗艦芯」天璣（Dimensity）9400+！在LPDDR5X Ultea+UFS 4.1跟旗艦同款的K冰穹VC液冷散熱的加持下安兔兔輕鬆跑到了326W分。

再配合要「挑戰行業最強獨顯」的自研電競晶片Q2！iQOO表示Z10 Turbo+在擁有超高性能輸出的同時，能實現更高的幀率、更低能耗跟舒適的溫度，特別在iQOO拿手的遊戲體驗上。

像《王者榮耀120幀+極致畫質2小時，Z10 Turbo+平均功耗僅4W，後蓋最高溫度40.5°C！沒壓力。

iQOO還聯合《和平精英》，獨家支持1.5K+144幀超分超幀併發！注意這不是系統遊戲助手裏面的功能哦，而是遊戲設置裏面就能直接開啟，原生的那種。配合最新一代的VAA抗閃爍技術，讓畫面更平滑，帶來近乎主機級的沉浸感。

雖然遊戲還沒正式上線...但iQOO還是給Z10 Turbo+首批適配了《無畏契約》手遊原生144幀。

卧槽，瓦~

再適配果子沒玩過的《無限暖暖》60幀、《三角洲行動》原生144幀，只能說手遊體驗這塊，還得是iQOO。

他們還帶來了寰宇電競信號系統！什麼5.5G蜂窩移動網絡、Wi-Fi7、雙頻GPS+四頻北斗、全功能NFC、紅外、公里級無網通信......

其中NFC目前說是已經適配了100多家高效校園卡，帶來更加便捷的校園體驗。針對《王者榮耀》，iQOO還Android首發「高清低時延語音」遊戲裏語音時延降低30.7%！

其他配置的話......

Z10 Turbo+正面搭載了一塊6.78英寸1.5K 144Hz大直屏！華星光電C9+旗艦基材、擁有2000nits的全屏最大亮度跟4320Hz超高頻PWM護眼調光。

配合iQOO獨創的三重鎖點技術：

C9+基材功耗直降7%

雙微腔結構再省3%電

內嵌RAM運存省電12%



讓屏幕更加省電節能。

由於三代矽技術的加持，使得這次Z10 Turbo+在8.16mm、212g的輕薄機身內塞進8000mAh超大電池！對比上代近乎同等機身的6400mAh，可以說是史詩級提升了。

8000mAh的超大電池，iQOO表示就算《王者榮耀》畫質拉滿都能不間斷玩7個小時還剩49%的那種；配合90W閃充，充電9分鐘還能再玩《王者榮耀》3小時！就很離譜。

最後再給到全場景直驅供電、對稱立體聲雙揚、X軸線性馬達、IP65防護；還有藍廠旗艦同款算法、功能跟調校的後置5000萬OIS主攝+800萬超廣角......

iQOO Z10 Turbo+的人民幣價格是：

12+256GB $2199（國補後 $1869.15）

16+256GB $2499（國補後 $2124.15）

12+512GB $2699（國補後 $2294.15）

16+512GB $2999（國補後 $2549.15）



這個價格你們覺得怎麼樣？果子是覺得可以，這應該是目前最便宜的天璣9400+手機了吧？比現在降價後的紅米K80至尊版還便宜。性能就不用說了，外圍這個價位基本都有，注重手遊、性能的小夥伴可以衝！

硬要說的話，可能就是塑料中框果子覺得差了點意思。

