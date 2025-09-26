掃地機器人別亂買！除留意導航與吸力外　1功能助你真正解放雙手

掃地機器人憑藉其高效便捷的清潔能力，逐漸走進千家萬戶。近年來，掃地機器人的技術取得了顯著進步，功能不斷完善，適用場景也愈發廣泛。



那麼現在購買掃地機器人該注意什麼呢？

不少家庭已添置掃地機器人，讓它內為全屋打掃。（kowon-vn@unsplash）

導航與避障技術革新

早期的掃地機器人在導航方面能力有限，常常出現亂撞、漏掃的情況，清潔效率低下。隨着科技的飛速發展，如今的掃地機器人配備了先進的導航系統，其中激光雷達導航和視覺導航技術佔據主導地位。激光雷達導航通過發射激光束，即時掃描周圍環境，構建精確的地圖，從而規劃出最優的清潔路徑，大大提高了清潔覆蓋率和效率。

隨着科技的飛速發展，如今的掃地機器人配備了先進的導航系統（中關村在線提供）

而視覺導航則依靠攝像頭拍攝周圍圖像，利用圖像識別技術和算法來識別障礙物和規劃路線，在複雜環境下也能靈活應對。一些高端掃地機器人還融合了多種導航技術，如激光雷達與視覺導航相結合，實現了更精準的定位和避障。即使在光線較暗或障礙物複雜的環境中，也能準確避開傢俱、電線等障礙物，高效完成清潔任務。

清潔能力大幅提升

掃地機器人的清潔能力在吸力、清潔模式和滾刷設計等方面有了質的飛躍。吸力是衡量掃地機器人清潔效果的關鍵指標之一，如今的產品吸力不斷增強，從過去的幾千帕提升到了現在的兩萬多帕，能夠輕鬆吸起地板上的灰塵、毛髮、碎屑，甚至是硬幣、貓砂等較重的顆粒物。

大吸力的掃地機器人（中關村在線提供）

同時，為了適應不同的地面材質，掃地機器人具備了多種清潔模式，如針對木地板的輕柔模式、清潔地毯時的強力模式以及邊角清潔模式等。用戶可以根據實際需求，通過手機APP或語音指令選擇合適的清潔模式。在滾刷設計上，也有了創新改進。一些掃地機器人採用了浮動滾刷設計，能夠根據地面的起伏自動調整高度，緊密貼合地面，確保清潔無死角。此外，防纏繞滾刷的出現，有效解決了毛髮纏繞的難題，特別是對於養寵物的家庭來說，大大減少了清理滾刷的麻煩。

智能交互功能升級

智能交互功能讓掃地機器人更加人性化，使用體驗得到極大提升。現在的掃地機器人普遍支持語音控制，用戶只需通過語音指令，就能讓機器人開始清掃、暫停、回充等，無需手動操作遙控器或手機APP。不僅如此，它還能理解自然語言，例如用戶說「打掃客廳」或 「避開餐桌」，機器人都能準確執行相應的指令。

同時，掃地機器人與其他智能家居設備的聯動也越來越普及。通過與智能音箱、智能攝像頭等設備連接，實現了更多的智能化場景。比如，當用戶外出時，可以通過手機APP遠程操控掃地機器人進行清潔；回家前，提前啟動機器人，讓家裏一塵不染。當掃地機器人檢測到家中有人活動時，還能自動調整清潔模式，降低噪音，避免打擾到家人。

自清潔與維護功能優化

自清潔功能是近年來掃地機器人的一大技術亮點。配備自清潔基站的掃地機器人，能夠在完成清潔任務後自動返回基站，進行拖布清洗、烘乾以及集塵等操作。基站會自動調配清潔液，對拖布進行深度清洗，確保拖布始終保持乾淨，避免二次污染。

清洗後的拖布還能通過熱風烘乾功能快速乾燥，防止細菌滋生。此外，塵盒自動集塵功能也為用戶帶來了極大的便利。大容量的塵袋可以收集多次清掃的垃圾，用戶只需定期更換塵袋即可，無需頻繁清理塵盒，真正實現了「解放雙手」。一些高端產品還具備自動上下水功能，與家中的水管連接，自動完成水箱的加水和排水，進一步提升了使用的便捷性。

自清潔功能是近年來掃地機器人的一大技術亮點（中關村在線提供）

什麼的人群適合購買掃地機器人呢？

忙碌的上班族家庭

對於忙碌的上班族來說，每天工作時間長，回到家後已經疲憊不堪，根本沒有精力再去打掃衛生。掃地機器人可以在他們上班期間自動進行清潔，用戶只需在出門前設置好清潔時間和模式，下班回家就能享受乾淨整潔的環境。通過手機APP，還能隨時隨地遠程操控掃地機器人，即使臨時決定加班或外出，也能靈活調整清潔計劃，讓家務不再成為生活的負擔。

有老人或小孩的家庭

老人行動不便，彎腰掃地、拖地對他們來說可能存在一定的困難和風險。掃地機器人能夠輕鬆完成地面清潔工作，減輕老人的家務負擔，讓他們的生活更加輕鬆舒適。對於有小孩的家庭，孩子在地上玩耍的時間較多，地面的清潔衛生尤為重要。掃地機器人可以定期對地面進行清潔，有效減少灰塵、細菌和過敏原，為孩子創造一個健康的生活環境。而且，一些掃地機器人的噪音較小，不會打擾到孩子的休息和學習。

掃地機器人可以定期對地面進行清潔，有效減少灰塵、細菌和過敏原（中關村在線提供）

養寵物的家庭

寵物會產生大量的毛髮，並且容易將灰塵、污漬帶到家中各個角落，清潔工作十分繁瑣。掃地機器人強大的吸力和防纏繞滾刷設計，能夠輕鬆吸起寵物毛髮，避免毛髮纏繞在滾刷上。同時，針對寵物可能在地面留下的排泄物等污漬，部分掃地機器人具備智能識別功能，能夠及時發現並重點清潔，保持家中地面的清潔衛生。此外，掃地機器人還能成為寵物的「玩伴」，增加寵物的活動樂趣。

大戶型家庭

大戶型房屋的清潔面積大，人工打掃需要耗費大量的時間和精力。掃地機器人可以在地面自由穿梭，按照規劃好的路線進行全面清潔，大大提高清潔效率。其具備的大電池容量和長續航能力，能夠滿足大戶型一次清潔的需求。即使在清潔過程中電量不足，也能自動返回基站充電，充滿電後繼續完成未清潔的區域，確保整個房屋都能得到徹底清潔。

掃地機器人具備的大電池容量和長續航能力，能夠滿足大戶型一次清潔的需求（圖片由中關村在線提供）

購買掃地機器人的注意事項

根據清潔需求選擇功能

在購買掃地機器人之前，首先要明確自己的清潔需求。如果家中主要是木地板或瓷磚地面，注重日常灰塵和碎屑的清潔，那麼選擇具備基礎清潔功能、吸力適中的掃地機器人即可。要是家中有地毯，或者養寵物導致毛髮較多，則需要選擇吸力強大、帶有毛髮防纏繞功能的產品。對於追求極致清潔效果的用戶，帶有拖地功能、自清潔基站以及多種清潔模式的掃地機器人會是更好的選擇。此外，還可以根據家庭的實際情況，考慮是否需要機器人具備智能分區清潔、語音控制、與其他智能家居聯動等功能。

在購買掃地機器人之前，要明確自己的清潔需求（中關村在線提供）

關注導航和避障性能

導航和避障性能直接影響掃地機器人的清潔效率和使用體驗。優先選擇採用激光雷達導航或視覺導航技術的產品，這類機器人能夠快速構建地圖，規劃合理的清潔路徑，有效避免碰撞傢俱和牆壁。

在避障方面，查看機器人是否配備了先進的傳感器，如紅外傳感器、超聲波傳感器等，以及其避障算法的優劣。可以通過查看產品評測、用戶評價等方式，了解機器人在實際使用中的避障效果，確保它能夠在複雜的家居環境中靈活移動，順利完成清潔任務。

