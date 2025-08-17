中端機將搭載10000mAh超大電池　國產手機憑什麼突破續航天花板？

據數碼博主透露，明年上半年將有一款中端智能手機搭載10000mAh電池，這將是迄今為止電池容量最大的智能手機，也標誌着國產手機正式邁入10000mAh大電池時代。



此前，真我品牌曾展示過一台10000mAh概念機，其包裝盒和後蓋上都標註了「10000mAh」的字樣，突出了該機型的電池優勢。因此，不少網友推測，這款即將發佈的10000mAh中端手機或將出自該品牌。

似乎10000mAh電池手機不久將來便會推出？👇👇👇

隨着矽碳負極電池技術的普及，今年多款國產手機的電池容量已突破7000mAh，整體續航能力有了明顯提升。矽碳負極技術依託矽材料高比容量的特點，通過矽鋰合金化實現儲鋰功能，其理論比容量高達4200mAh/g，遠高於傳統石墨材料的372mAh/g。

該技術不僅顯著提升了電池能量密度，也讓電池整體性能邁上新台階。同時，矽碳負極電池還具備更佳的安全性，其較低的脱嵌鋰電位有效避免了充電過程中表面析鋰的問題，降低了短路風險。

目前，已有商用手機搭載容量超過8000mAh的矽碳負極電池，預計在明年將迎來10000mAh電池手機的集中發佈。

延伸閲讀：國產手機掀電池革命 8000mAh是起點 iPhone快充及續航點接招？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】