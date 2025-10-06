100W快充是騙局？實測竟與iPhone僅25W效能相若　關鍵原因在這裏

手機硬件捲到現在，各家Android旗艦的充電速度都捲到超百瓦（100瓦特W），真我甚至在2024年發佈過320W超光速秒充，不到5分鐘就能充滿電池。雖然Samsung、Apple等國外手機廠商的產品還是用着25W，比Android機少好幾倍，但實際充電速度並拉不開多少差距，為什麼會這樣？



其實這個問題一句話就能解釋：Android手機快充會降功率。

先說一個最容易被誤解的點——快充的瓦數，指的是「峰值功率」，不是「全程功率」。

比如你買了個100W快充手機，它可能在電量極低的時候，確實能充到接近100W，但這個狀態只維持個5到10分鐘。之後功率就開始往下掉，因為電池受不了啊！

電池充電有個「三段式」規律：

恆流階段：電量低時，可以猛充，這時候才是你看到的那個「100W」的高光時刻，5-10分鐘就能充個三、四成。過渡階段：充到一定程度，充電速度就得降下來，避免過熱和損傷電池。涓流階段：快充滿時，得像滴水一樣慢慢充，保護電池壽命。

所以，哪怕你用100W，真正「高速」充電的時間可能就前10分鐘，後面大半程其實和65W、甚至30W差不了太多。而Apple、Samsung雖然峰值只有25W，但他們保持滿速充電的時間較長，整個充電曲線比較平緩。

舉個例子，iPhone 16能在30分鐘為手機充入63%電量，隨後逐漸進入涓流模式，約90分鐘充滿手機；但一些Android手機滿功率充電也就只會維持幾分鐘。

iPhone 16 快充測試（中關村在線提供）

功率越大，發熱越猛。所以廠商還得靠算法、VC均熱板、分階段降速來控溫，這又進一步限制了「持續高速充電」的能力。

從商業角度來看，高功率快充也逐漸成為廠商「互捲」的重要賽道，超百瓦快充在發佈會PPT上確實很震撼，但廠商並不會直接告訴用戶這個功率能充多久。

高功率快充逐漸成為廠商「互捲」的重要賽道（中關村在線提供）

那為什麼Apple、Samsung不捲快充呢？其中一種解釋是，這兩家公司在全球範圍內擁有龐大的用戶基礎，一旦出現安全問題，將會對其品牌形象造成巨大打擊。因此，它們更傾向於採取較為保守的技術策略，來確保產品的穩定性和可靠性。

也曾經有報告表示，Apple、Samsung並不認為更高的充電速度能顯著推動銷量增長，現有的充電解決方案已經足夠滿足大多數用戶的日常需求。增加充電功率意味着要對手機的設計、電池選擇、充電線配置等方面進行一系列改進，這將不可避免地增加成本。考慮到這種投入與可能的回報不成正比，他們選擇了維持現狀。

此外，為了保持與現有第三方配件市場的兼容性，Apple和Samsung還需要考慮新的快充協議是否會影響已有的生態系統平衡。

可以說，Android機快充和Apple、Samsung的25W快充在實際體驗中差距沒那麼大，是安全、商業、技術等多方面因素共同作用的結果。我們買手機時別太迷信那個「100W+」的數字。

真正影響你體驗的，是電池壽命、溫控表現，而不是發佈會喊出的那個最高值，買之前也可以問問其他用戶的使用體驗。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】