RingConn Gen 2 Air智能戒指｜AI健康監測 超輕巧無感穿戴體驗

RingConn Gen 2 Air智能戒指｜隨著健康意識的提升，智能穿戴裝置已成為現代人管理個人健康的得力助手。全新RingConn Gen 2 Air智能健康戒指，以其創新的AI健康引擎、超輕巧設計及長達10天的電池續航力，令不少人對它非常期待。更以零訂閱費用的策略，能以極具性價比的方式，享受全面的個人健康管理體驗。



RingConn Gen 2 Air智能戒指 最輕只有2.5g左右

RingConn Gen 2 Air以「無感佩戴」為設計理念，旨在提供全天候的舒適體驗。這智能指環採用不銹鋼材質製造，重量僅由2.5g起（比一張紙紗或一粒爆谷更輕），厚度約6.8毫米，將耐用性與優雅外觀完美融合，即使長時間佩戴依然自然舒適 。產品支援IP68/ATM 10防護等級，具備高達100米防水能力，無論是日常洗手、運動流汗、沐浴或游泳，用戶都可安心佩戴，實現不間斷的使用體驗 。其簡約高雅的金屬光澤外觀，配合沙丘金（Dune Gold）與銀河銀（Galaxy Silver）兩款配色，在低調中展現奢華質感 。

RingConn Gen 2 Air搭載了AI健康分析技術，能夠24小時全天候監測多項關鍵身體指標 。這包括心率（HR）、血氧飽和度（SpO2）、心率變異性（HRV）、皮膚溫度、壓力變化與呼吸頻率等 。此外，它還結合睡眠階段分析，包括淺眠、深眠及快速動眼期，幫助用戶全面掌握個人健康狀況 。對於女性用戶，RingConn應用程式更內置了動態生理週期預測模型，協助用戶掌握生理節奏，達致更完整的健康管理 。其壓力偵測與體溫監測技術不僅靈敏精準，更能提供預警提示，幫助用戶在身心疲憊前減壓與提早休息 。

零訂閱費與應用程式功能

RingConn Gen 2 Air的一大亮點在於其「零訂閱費」服務，這與市面上許多需要收取月費的智能戒指產品形成鮮明對比 。用家只需下載免費的iOS或Android應用程式，即可完整使用所有功能，並查看包括健康平衡指數、自動心率、24小時血氧飽和度、睡眠品質、呼吸暫停分析、健身活動追蹤、月經期紀錄、壓力指數與個人健康時間表等多項數據 。應用程式中還內置了AI健康助理，能根據用戶的個人狀況提供即時建議與提示，有效提升健康意識與生活品質 。

強大續航力與發售資訊

在續航方面，RingConn Gen 2 Air單次充電可提供長達10天的電力，並配備了便攜的磁吸式充電座 。這確保了即使長時間外出，用戶也能保持不間斷的健康監測。

RingConn Gen 2 Air的售價為$1,598，並於已經在香港正式推出。此外，由即日至9月30日期間，首50名購買Ringconn Gen 2 Air的買家，可免費換領價值$298的日本品牌MYTREX Eye Air高級睡眠眼罩一個。優惠數量有限，送完即止 。