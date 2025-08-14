小米智能攝像機4變焦版　4K+9倍混合變焦　1功能最適合新手父母

近日，小米智能攝像機4變焦版發佈，目前已在小米商城、小米有品上架，將於8月20日10:00開啟眾籌，眾籌價399元（人民幣，下同），建議零售價469元。



據了解，新品是小米首款室內變焦攝影機，配備800萬像素超廣角和500萬像素超長焦鏡頭，支援9倍混合變焦（3倍光學變焦），看得遠、細節清。

小米智能攝像機4變焦版支援4K超清畫質，內置10顆940nm紅外補光燈，夜視距離可達10米。

該攝影機支援人物身份識別，無需露臉即可識別身份，提升看家效率，聯動觸發更準確。根據畫面人物大小，鏡頭可自動變焦跟拍，同時畫面自動縮放，保持人物清晰特寫。對於有寶寶的家庭，小米智能攝像機4變焦版支援本地哭聲檢測，寶寶如果哭了，攝影機可及時提醒家長。

此外，新品還支援手勢識別通話、智能巡航、多終端查看、虛擬圍欄等功能。

外觀上，攝影機採用全新藏線式設計，隱藏式Type-C接口，告別雜亂佈線，創新雲台結構設計，打造小米首款垂直180°視角室內攝影機，可視範圍全面拓寬。

安全方面，小米智能攝像機4變焦版內置米家安全晶片，獲中國EAL 5+認證，本地數據處理，運算不經雲端，鏡頭支援物理遮蔽，從源頭防止拍攝。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】