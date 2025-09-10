ChatGPT-5回覆短沒感情用不習慣？簡單三步教你回到GPT-4o版本

OpenAI於近日推出全新GPT‑5模型，並同步將其設置為預設模型，標榜GPT‑5為迄今「最聰明、快速且實用」的模型。然而不少網民使用後認為GPT-5並沒有舊版GPT-4o好用，反而試圖切回習慣的GPT-4o模型。《TVBS新聞網》整理出簡單三步驟，幫助大家調回GPT-4o。



OpenAI於2025年8月8日在X平台（原Twitter）宣布最新ChatGPT模型GPT-5問世，免費用戶、Plus、Pro和Team方案皆可使用，後三者更是速率加倍。除了基礎GPT-5模型，OpenAI也表示未來將推出GPT-5-mini、GPT-5-pro、GPT-5-thinking，提供不同需求的用戶使用。

儘管官方聲稱錯誤率降低、功能與介面全面優化，新模型卻引起眾多使用者褒貶不一的評價，尤其針對問答長度與回覆情感上出現不少負評，網民在PTT上留言，表示更喜歡舊版：

「4o（舊模型）講話比較有感情，5（新模型）像是一個無情的分析機器」

「回答常識反而更簡短沒深度了」



不習慣GPT-5？三步驟調回GPT 4o模型

對於不習慣GPT-5的大家，OpenAI其實有保留Plus以上的付費版會員，切換回GPT-4o的選項，《TVBS新聞網》整理出下面的方法，僅需3步驟即可輕鬆切換：

第一步：

進入ChatGPT網頁版「設定」：進入ChatGPT電腦版網頁（手機版App尚未支援），點擊左下角個人頭像後，選擇「設定」。

第二步：

開啟「顯示舊版模型」：在「一般」頁面，點擊滑桿開啟「顯示舊版模型」選項，如果無此選項，代表該帳號並不適用。

第三步：

聊天室切換GPT-4o舊模型：回到主頁聊天視窗，點選左上角模型選單，選擇最下面「Legacy models」，就能切回GPT-4o模型；大家可以再詢問AI當前使用哪一種模型，進行確認。

OpenAI CEO 奧特曼在X上發文（X@sama）

目前不確定GPT-4o模型會存續多久，不過OpenAI CEO 奧特曼在X平台上承認新模型確實遇到一些顛簸，低估了一些人在舊模型上喜歡的特質，未來會聽取用戶回饋，並持續進行優化。

