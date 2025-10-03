Android用戶最懷念功能票選！可拆卸電池只排第二 登榜首竟是它
撰文：快科技
出版：更新：
隨着智能手機的不斷更新換代，許多曾經熟悉的功能也逐漸消失。
近日，Android Authority進行了一項調查，詢問大眾最懷念的被Android手機所放棄的功能是什麼，目前已經有超過5000名網民參與投票。
調查結果顯示，3.5mm耳機孔以27%的得票率位居第一，取消3.5mm耳機孔讓許多人不得不轉向藍牙耳機，但藍牙耳機充電問題和繁瑣的配對設置，讓很多人懷念有線耳機的便利。
有網民指出：
看看索尼的Xperia系列就知道，你完全可以做出帶有耳機插孔的現代手機。
排在第二位的是可拆卸電池，得票率為26%，以前大多用戶都會有額外的備用電池，手機沒電了換塊電池就可滿血復活。
但如今的手機大多不再允許用戶自行更換電池，一旦電池出現問題，用戶只能前往維修中心，這大大增加了維護成本。
microSD卡也獲得了20%的支持率，如今如果用戶需要更大的存儲空間，只能多花錢購買更貴的型號。
相關文章：Android手機錄影誰才是最強？網民力推這旗艦型號：演唱會專武
+5
華為Pura 80 Ultra被評最強攝影手機 1英寸大底+可變光圈是關鍵iQOO Z10 Turbo+登場 Dimensity 9400+8000mAh電池 性能續航強黃仁勳手機偏好大公開 親揭Google Pixel勝過iPhone背後原因為何蘋果產品更耐用？iPhone保值率比Android高40% 背後原因揭秘Android小平板出路在哪？聚焦高性能與續航體驗 精準優化是關鍵iPhone擊敗Android手機致勝原因在這？花90%時間模擬測試產品極限
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】