Android用戶最懷念功能票選！可拆卸電池只排第二　登榜首竟是它

隨着智能手機的不斷更新換代，許多曾經熟悉的功能也逐漸消失。



近日，Android Authority進行了一項調查，詢問大眾最懷念的被Android手機所放棄的功能是什麼，目前已經有超過5000名網民參與投票。

調查結果顯示，3.5mm耳機孔以27%的得票率位居第一，取消3.5mm耳機孔讓許多人不得不轉向藍牙耳機，但藍牙耳機充電問題和繁瑣的配對設置，讓很多人懷念有線耳機的便利。

Android Authority調查問卷《最懷念的被Android手機所放棄的功能是什麼？》的調查結果。（快科技提供）

有網民指出：

看看索尼的Xperia系列就知道，你完全可以做出帶有耳機插孔的現代手機。

排在第二位的是可拆卸電池，得票率為26%，以前大多用戶都會有額外的備用電池，手機沒電了換塊電池就可滿血復活。

但如今的手機大多不再允許用戶自行更換電池，一旦電池出現問題，用戶只能前往維修中心，這大大增加了維護成本。

microSD卡也獲得了20%的支持率，如今如果用戶需要更大的存儲空間，只能多花錢購買更貴的型號。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】