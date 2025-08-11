Android 17甜品代號出爐！打破常規　背後邏輯與Trunk Stable相關

按照慣例，Google會為每個Android大版本分配一個甜品代號，但自2019年Android 10起，就不再以這一代號進行宣傳，僅在公司內部使用。



Android Authority確認，Google內部已確定Android 17的甜品代號為「Cinnamon Bun」（肉桂卷），而這一選擇可能出乎多數人意料。

去年Android 16的甜品代號是「Baklava」，打破了按首字母順序命名的慣例（Android 15為「V」，所以當時都預測16會以字母「W」開頭）。

這與Google推行的「Trunk Stable」項目有關，該項目將Android開發轉為基於單一主分支的模式，所有新功能、API和修復都在啟用前通過「功能開關」隱藏，避免了過去分支合併帶來的複雜問題。

在這一新模式下，版本號和ID也發生了變化：2024年的版本使用字母「A」開頭，2025年則改為「B」，因此Android 16的代號以B開頭。Android 17的代號將以C開頭。

在此之前，外界有不少猜測，包括曾用的「Cupcake」在內的多種甜品被討論，但最終選定的「Cinnamon Bun」並不在此前的熱門預測中。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】