Android 17甜品代號出爐！打破常規 背後邏輯與Trunk Stable相關
撰文：中關村在線
出版：更新：
按照慣例，Google會為每個Android大版本分配一個甜品代號，但自2019年Android 10起，就不再以這一代號進行宣傳，僅在公司內部使用。
Android Authority確認，Google內部已確定Android 17的甜品代號為「Cinnamon Bun」（肉桂卷），而這一選擇可能出乎多數人意料。
去年Android 16的甜品代號是「Baklava」，打破了按首字母順序命名的慣例（Android 15為「V」，所以當時都預測16會以字母「W」開頭）。
這與Google推行的「Trunk Stable」項目有關，該項目將Android開發轉為基於單一主分支的模式，所有新功能、API和修復都在啟用前通過「功能開關」隱藏，避免了過去分支合併帶來的複雜問題。
在這一新模式下，版本號和ID也發生了變化：2024年的版本使用字母「A」開頭，2025年則改為「B」，因此Android 16的代號以B開頭。Android 17的代號將以C開頭。
在此之前，外界有不少猜測，包括曾用的「Cupcake」在內的多種甜品被討論，但最終選定的「Cinnamon Bun」並不在此前的熱門預測中。
延伸閲讀：Android 16將有電池健康功能？循環次數、製造日期與狀態一鍵查詢（點擊連接看全文）
+8
Android小平板出路在哪？聚焦高性能與續航體驗 精準優化是關鍵iPhone擊敗Android手機致勝原因在這？花90%時間模擬測試產品極限Google I/O 2025直擊｜Android 16升級+手機衛星定位+Gemini擴展手機頻繁沒電有救！Android新功能揪出兇手：減少背景不必要電量iPhone Android官方跨平台Air Drop功能｜iOS 26開放互傳檔案相片2025 Q2 Android 晶片戰況：高通續稱霸 小米自家處理器首登場
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】