為何蘋果產品更耐用？iPhone保值率比Android高40% 背後原因揭秘
相信不少用過蘋果產品的用戶都有個疑問，為什麼他們的產品質量明顯要比競品好很多？
早前，蘋果向外界開放其產品耐久性測試，以便讓消費者了解該公司如何繼續平衡iPhone和其他產品的設計、耐用性和可修復性（擁有超過200個產品測試設施，而至少有10000部iPhone在上市前經過嚴格測試）。
從展示的情況看，蘋果的測試設施會模擬最壞的情況，包括環境因素、液體/水和跌落測試。雖然設計出更耐損壞的產品是可能的，但蘋果及其競爭對手必須在重量、材料成本和許多其他因素之間取得平衡。
對此，受邀參觀的研究機構Counterpoint Research表示，蘋果在「幕後投入了大量精力」來提升iPhone和其他產品的耐用性。
「最終結果是，在翻新智能手機市場，iPhone的保值率比Android設備高出40%，再加上至少五年的軟件和安全升級，蘋果產品很容易就能迎來第二次，甚至第三次生命。」
在Counterpoint看來，蘋果的其他硬件產品也表現出類似的性能和續航能力指標。這也是iPhone在全球翻新智能手機市場佔據超過56%份額的原因之一。
「耐久性和可修復性因素有時會相互衝突，這一發現很有啟發。高耐用性的產品並不一定更容易維修，而易於維修的設備也可能不那麼耐用。」
