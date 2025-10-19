SD、TF、CFE卡怎麼選？容量、速度一文看清　攝影愛好者要這樣選

這是一張存儲容量只有1.44MB大小的3.5英寸磁碟，放在今天，它連一首歌曲、一張大點的圖片都放不下，但卻是果子讀小學那會兒最主流的移動存儲設備。



果子那時候因為貪玩，還用磁碟幹過一件很蠢的事：把家裏電腦桌面上的遊戲快捷方式全部拷貝到磁碟裏，試圖帶回學校的電腦上玩，結果可想而知。幹過同樣事情的小夥伴舉個手！

3.5英寸磁碟（Behnam Norouzi@Unsplash）

時至今日，磁碟早已被淘汰，甚至連光盤都在逐漸消失，如今最主流的移動存儲設備，除了USB手指（U盤）大概就是各種各樣的存儲卡了。相比USB手指有着比較統一的物理形態和技術規範，存儲卡的物理規格和技術標準比較多，適用範圍和設備也不一樣，而且有些存儲卡彼此之間並不通用，還是很容易踩坑的。所以果子決定來給大家說一下存儲卡的一些門道。

其實現在市面上的存儲卡主流的就兩大類：SD卡和CFE卡。

我們就先來說說大家最熟悉的SD卡。

SD卡有哪幾種？速度有什麼分別？

SD卡，全稱Secure Digital Card，是一種基於半導體快閃記憶器的新一代記憶設備。它誕生於1999年，由Panasonic、TOSHIBA及SanDisk共同開發，主要是為當時的數碼設備提供一種安全、快速的存儲解決方案。彼時SD卡的問世也確實在很大程度上解決了移動設備的存儲問題。

時過境遷，如今的SD卡已經從一種單一的存儲卡發展成了一個龐大的家族，我們最常見的就有標準的SD卡以及MicroSD（TF）卡。而SD卡的速度以及容量也一路水漲船高，並且還由此衍生出了各種速率標準。

相當普及的SD卡（SanDisk）

我們先來說說最直觀的容量：SD卡的容量等級可以大致分為4個級別，分別是SD、SDHC、SDXC和最新的SDUC。其中，SD卡的容量為2GB以下，SDHC卡的容量為2到 32GB、SDXC卡的容量為32GB到2TB、SDUC的容量則為2TB到128TB。

不同SD卡的規格（SD Association）

接下來是有關寫入速度方面的，現在的SD卡主要應用了3個標準來劃分不同的寫入速度，分別是普通的速度等級Speed Class（C），超高速速度等級UHS Speed Class（U），視頻速度等級Video Speed Class（V），後綴數字表示最低寫入速度。

其中C等級包括Class 2、Class 4、Class 6和Class 10，簡寫為C2、C4、C6、C10，分別表示最低寫入速度為2MB/s、4MB/s、6MB/s、10MB/s。

U等級則是包括UHS Speed Class 1和UHS Speed Class 3兩檔，一般簡稱為U1和U3。U1代表最低寫入速度為10M/S，U3代表最低寫入速度為30M/S。

最新的V等級主要是為了適應當下視頻拍攝所制定的最新標準，主要包括V6、V10、V30、V60 和 V90，V後面的數字同樣表示最低寫入速度，V6表示最低寫入速度為 6MB/s，V90表示最低寫入速度為90MB/s。

讀寫標準（SD Association）

大家可能會注意到以上所提及的幾個標準都用於標註最低寫入速度的，那麼有沒有用於標識最高寫入速度的呢？

有的朋友，有的。它就是UHS等級，也就是總線速度，一共三檔，分為UHS-I、UHS-II和 UHS-III，UHS全稱Ultra High Speed。其中UHS-I於2010年發佈，理論傳輸速度可達 104MB/s。UHS-IIS的最高理論傳輸速度可以達到312MB/s。支持UHS-III的SD卡產品理論傳輸速度可達624MB/s。目前市面上主流的SD卡一般為UHS-I和UHS-II，UHS-III的產品暫未上市。

市面上主流的SD卡一般為UHS-I和UHS-II。（SanDisk）

物理接口形態上UHS-I和UHS-II/UHS-III也是有區別的，UHS-I只有一排金手指，UHS-II/UHS-III有兩排。卡本體上面的標識一般會省略掉「UHS」，只標「I」，「II」、「III」。

UHS-I只有一排金手指，UHS-II/UHS-III有兩排。（SanDisk）

至於說每張SD卡的實際讀寫速度，有些廠家會直接在卡面上標註，一般「R」代表讀取速度，「W」代表寫入速度，大多數情況下，SD卡的讀取速度會略高於寫入速度。如果只標註了一個速度，那麼大概率指的是讀取速度。

一般「R」代表讀取速度，「W」代表寫入速度。（Toshiba）

也有一部分SD卡廠家喜歡用X來標註讀寫速度，比如600X、1000X。其實這個也很好換算，1X=150KB/s=0.15MB/s，所以633X就是95MB/s、1000X就是150MB/s。

一部分SD卡廠家喜歡用X來標註讀寫速度，比如600X、1000X。（Lexar）

TF卡要如何選？

OK，接下來咱們說說同樣常見的TF卡，也就是MicroSD，TF卡的全稱TransFlash卡，是由摩托羅拉（Motorola）和SANDISK共同研發，是一種超小型的卡。它的大小是SD卡的四分之一左右，具體尺寸為15.0×11.0×1.0mm。TF卡採用SD架構設計，SD協會於2004年年底正式將其更名為Micro SD卡。 Micro SD卡可以通過卡套轉接為標準SD卡，但出於穩定性考慮，果子不推薦這麼做。

TF卡，也就是MicroSD，TF卡的全稱TransFlash卡。（SanDisk）

其實，TF卡的各類標識與普通SD卡大同小異，上文提及的SD卡各種速率標識在TF卡上同樣適用。與標準SD卡稍有不同的是，市面上的銷售TF卡上會一般會多一個A等級，這個指的是APP性能等級，分為A1和A2兩個等級。

其主要用於衡量用戶直接在存儲卡上運行APP程序的場景。使用隨機存取時的IOPS性能標準。A1的隨機讀寫性能分別為1500 IOPS和500 IOPS，A2的隨機讀寫性能分別為4000 IOPS和2000 IOPS。如果是給Switch掌機使用，果子推薦購買A2等級的TF卡，遊戲加載速度會更快。

市面上銷售的TF卡上，會有個A等級，這個指的是APP性能等級，分為A1和A2兩個等級。（SD Association）

CFE是什麼？什麼人適合購買？

SD卡算是講完了，該輪到CFE卡了，CFexpress （簡稱CFE）存儲卡是一種基於PCIe接口和NVMe協議的高性能存儲卡標準，由CompactFlash協會在2019年2月正式制定發佈。這貨本質上是一塊微型的固態硬盤，所以讀寫速度非常快，滿足了現在高端數碼相機的高速連拍以及高分辨率和高碼率視頻拍攝的需求。

CFexpress （簡稱CFE）存儲卡是一種基於PCIe接口和NVMe協議的高性能存儲卡標準。（lexar）

CFE卡主要分為CFE-A卡、CFE-B卡以及CFE-C卡。其中CFE-A卡的物理尺寸為 20×28×2.8mm，比傳統SD卡還要小巧，它僅有一條PCIE通道，如果按照PCIE 4.0速率計算，理論最高讀寫速度為2000MB/s。

目前主要是索尼（Sony）高端的的微單在使用CFE-A卡。而CFE-B卡的適用性更加廣泛，物理規格為29.6×38.5×3.8mm，它擁有兩條PCIE通道理論最高讀寫速度為4000MB/s。目前，佳能（Canon）、尼康（Nikon）、松下（Panasonic）的高端相機和攝影機都在使用CFE-B卡。至於CFE-C卡，目前還沒有被商用。

CFE卡售價普遍較高。（PERGEAR）

CFE卡對最低持續寫入速度也劃分了不同VPG（Video Performance Guarantee）等級，現行的標準分別為VPG200：保證最低持續寫入速度200MB/s，和VPG400：保證最低持續寫入速度400MB/s。後續還會有更高的VPG800和VPG1600。

最後，果子再說說具體該如何選擇存儲卡類型，儲存卡的種類和參數雖然多，但是只要搞清楚了種類和需求，選擇起來也並不難，首先需要知道自己的設備支持的存儲卡類型。

對於普通入門級數碼相機，比如像Canon（佳能）的EOS R8、Sony（索尼）A7C系列這種，果子覺得買普通 V30等級的SD卡就可以，有點追求的，上個V60也不是不可以，再往上沒必要了。容量方面，果子推薦64GB起步，如果相機像素高，或者要拍RAW格式以及要兼顧一點視頻拍攝的，果子建議選擇128-256GB的，再大的容量價格會很貴，果子也不太推薦。

中高端的數碼相機一般都會配備雙卡槽且支持CFE卡，比如Sony的A7M4以及Nikon的Z6III 等，對於這類相機，為了能發揮出相機的連拍性能以及視頻拍攝能力，果子強烈推薦主力使用大容量（256GB及以上）的CFE卡，相比同樣容量V90級別的高速SD卡，CFE卡的價格反而更便宜，且速度更快。副卡槽可以搭配一張低速的SD卡作為備份或者額外存儲空間。需要注意的是索尼微單如果想要拍攝高碼率的視頻則推薦使用經過VPG400認證的 CFE-A卡。

高端和頂級的數碼相機則更推薦使用高速的CFE卡，比如尼康的Z8、Z9以及佳能的EOS R5II和EOS R1，這些相機由於支持高速連拍和超高規格的RAW格式視頻錄製，要想發揮出全部實力都必需採用超高速的CFE卡。這個級別的用戶大概率很清楚的知道自己的相機合適哪種存儲卡，果子也就不班門弄斧了。

至於說大疆的無人機、運動相機以及Pocket系列的自拍相機，使用的都是更加小巧的TF卡，大疆官網針對每款產品使用的TF卡給出了推薦列表，大夥兒可以參考。要是果子推薦那，就一句話：由於TF卡價格本身就非常便宜，所以直接選擇128GB以上、U3、A2等級的TF卡就可以了，即使錄製4K視頻也沒問題。

需要特別注意的是行車記錄儀存儲卡的選擇，由於行車記錄儀需要長時間的持續錄製視頻，對存儲卡的耐久性提出了更高的要求，因此需要購買專門高耐久性的TF卡，如果使用普通TF卡，穩定性方面恐怕無法保證。

存儲卡經過多年的發展，時至今日已經有了非常成熟的標準，大家只需搞清楚關鍵的幾個參數和類型以及自己的需求選購也並不困難。

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】