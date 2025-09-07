手機進水怎麼辦？3大錯誤處理方式隨時毀機　正確急救5步一文看清

梅雨季節，下雨天手機難免進水，日前網路上流傳3個處理手機進水的偏方，包含使用吹風機吹、立即充電檢查。不過，上述方法可能讓手機受損得更嚴重。究竟手機進水怎麼辦？



台灣通訊行（手機零售店）「地標網通」建議，手機進水應立即關機、將手機擦乾、移除手機殼及SIM卡，讓其自然風乾或將手機與乾燥劑放在夾鏈袋中，以加快乾燥速度。

處理手機進水時的3大錯誤方式

關於手機進水時的處理方式，網路上常見3大錯誤迷思，首先是「使用吹風機吹乾」，「通訊行地標網通」表示，用吹風機的熱風模式吹手機，可能導致手機內部的零件損壞；用冷風吹則可能將水分吹進手機內部，擴大受影響範圍。

再來是「立即充電，檢查手機是否正常運作」，「通訊行地標網通」指出，手機進水後不能立即充電，因不僅可能造成手機短路，嚴重的話，甚至可能起火。

第三為「將手機放入米或矽膠中吸濕」，據美媒《今日美國》報導，實驗顯示，將濕掉的手機埋在米缸中2天，僅有13％的水分被帶走，殘餘的溼氣可能造成手機永久性損壞。

手機進水時正確處理步驟

1. 將手機關機，避免水氣造成主機板腐蝕。

2. 用乾布將手機擦乾，小孔洞部分則可用棉花棒吸濕。

3. 移除手機保護殼、SIM卡等，讓濕掉的部分接觸空氣，加速乾燥。

4. 等內部自然風乾或將手機放入夾鏈袋中，並放入幾片乾燥劑，以加快乾燥速度。

5. 盡快送修。



