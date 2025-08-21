蘋果新版Mac mini曝光！預計搭載M5與M5 Pro晶片　最快明年才登場

據報道，今年7月有國外媒體報道稱，蘋果正在研發十餘款新的Mac產品，其中一款型號為J873s的設備正處於內部測試階段。當時分析認為，這可能是搭載M5 Pro晶片的新一代Mac mini。



近日，又有來自知情人士的消息顯示，另一款代號為J873g的Mac也已進入測試流程，這款設備很可能為搭載M5晶片的Mac mini版本。

此前消息稱，2024年10月發佈的搭載M4晶片的Mac mini內部代號為J773g，而搭載M4 Pro晶片的版本則為J773s。新曝光的J873g和J873s這兩個代號與前一代僅有第二位字符不同，其餘四位相同，由7變為了8，因此業界普遍猜測它們分別為搭載M5和M5 Pro晶片的新一代Mac mini。

不過，截至目前，尚未有確切消息確認搭載M5和M5 Pro晶片的Mac mini是否會延續去年的發佈時間節奏在10月推出。

此前預測認為，蘋果將在秋季新品發佈會之後更新Mac產品線，計劃推出搭載M5、M5 Pro與M5 Max晶片的MacBook Pro系列，以及分別搭載M5晶片的iMac和搭載M5與M5 Pro晶片的Mac mini。

然而，最新的報道指出，上述產品線的發佈計劃或將延期至明年。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】