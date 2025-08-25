iPhone 17 Air會推邊框保護殼？防摔不厚重外接電池　僅支持eSIM

據爆料人Mark Gurman的消息，蘋果考慮為即將發佈的iPhone 17 Air打造邊框保護殼。



Mark Gurman表示，iPhone 17 Air邊框保護殼與蘋果2010年為iPhone 4打造的款式類似，這款保護殼只包裹設備的邊框，而不會覆蓋背部。

鑑於iPhone 17 Air採用超薄設計，購買該設備的用戶可能不太願意給它套上普通保護殼，因為那樣會增加設備的厚度，邊框保護殼是個合適的折中選擇，既能提供一定的防摔保護，又不會讓設備過於厚重。

值得注意的是，當年iPhone 4遭遇「天線門」事件——當以特定方式握持iPhone 4時，手機的蜂窩網絡信號接收會不穩定，蘋果最終向用戶免費提供了iPhone 4邊框保護殼。

除了打造保護殼，蘋果還計劃為iPhone 17 Air推出外接電池，緩解用戶的續航焦慮。

據爆料，iPhone 17 Air將取代Plus成為蘋果的全新產品線，該機主打輕薄，其厚度在5.5mm左右，是蘋果史上最薄機型。

受輕薄限制，iPhone 17 Air的電池容量不到3000mAh，並且蘋果砍掉了物理SIM卡槽，僅支持eSIM，與傳統實體SIM卡不同，eSIM可以直接集成在設備的主板中，通過遠程下載配置文件實現網絡連接，不僅節省設備內部空間，還能帶來了更加靈活、便捷的網絡連接體驗。

新品會在9月正式亮相。

