《賽馬娘》新角色「愛如往昔」：從溫柔到病嬌體驗直呼「太刺激」

人氣手遊《賽馬娘 Pretty Derby》在迎來4.5週年慶典之際，正式實裝了全新育成角色——「愛如往昔」（Still in love）。這位角色憑藉其獨特的性格設定與極富創意的劇情表現，迅速成為玩家網民的焦點。記者在親身遊玩後，發現這場育成之旅遠非表面上的溫馨動人，而是一次充滿驚喜與心理衝擊的「愛嬌恐怖」體驗。



從溫柔到異變：當「愛」成為一種執念

初次見到愛如往昔，這位賽馬娘給人的印象是內斂、溫柔且充滿知性美，其優雅的氣質與她現實中作為「2003年雌馬三冠王」的輝煌戰績相得益彰。育成故事的開端也一如既往地溫馨，與訓練員的日常互動充滿了細膩的情感描寫，讓人很快便對這個角色產生好感。

遊戲開始時畫面十分正常

然而，隨著劇情的推進，空氣中開始瀰漫著一種不尋常的氛圍。在一次次的訓練與比賽中，愛如往昔對訓練員的情感逐漸超出了尋常的師徒關係。當她意識到訓練員的目光可能會分給其他人時，那種表面的平靜開始被一股難以言喻的執念所取代。

作為一名資深遊戲記者，自認為見過不少遊戲中的「黑化」情節，但《賽馬娘》此次的呈現方式卻令人驚艷。在遊戲體驗中，發現畫面色彩會隨劇情發展而產生微妙變化。起初只是細微的色調偏暖，但在愛如往昔的情感爆發時，整個畫面會漸漸轉為不祥的暗紅色調，彷彿被一層血色薄霧籠罩。每一次對話選擇，當我的選項可能「傷害」到她時，畫面就會閃爍，文字甚至會出現令人不安的亂碼，讓人不禁心生寒意，深感不適。這種沉浸式的演出手法，讓玩家在心理上感受到強烈的壓迫感，彷彿真的身處於一個充滿未知危險的狹窄空間。

玩家社群熱議：一場成功的「心跳文學部」式嘗試

愛如往昔的育成故事中引發不少網民了熱烈討論，許多日本網友紛紛表示被這場「病嬌」體驗所震撼。有人在社交媒體上直言：「這哪是育成遊戲，根本是《心跳文學部！》（Doki Doki Literature Club!）吧！」這種極高的評價，體現了玩家對其劇情演出手法的認可。

玩到後期，整個遊戲界面都會變成暗紅色，而且愛如往昔的「愛嬌」感覺更為強烈。

一位日本玩家在X上分享道：「我起初以為這只是一般的劇情，結果愈玩愈害怕。那種對話選項亂碼、畫面閃紅的演出，真的讓我頭皮發麻。但同時，我也為這種大膽嘗試感到佩服，它讓這個角色變得無比立體和難忘。」這種「又怕又愛」的矛盾心理，正是《賽馬娘》製作團隊所期望達到的效果。

「愛如往昔」於製作團隊對於故事呈現手法的創新。他們巧妙地將溫馨的育成日常與心理驚悚元素相結合，利用視聽效果的變化，讓玩家在感官上直接體驗到角色的內心世界。這種突破常規的敘事方式，成功地為《賽馬娘》注入了新的活力，也讓這個角色成為了遊戲史上一個無法被忽視的標誌性存在。