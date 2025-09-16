中國超頻高手破紀錄！i9-14900KF飆上9.13GHz　液氦冷卻技驚全球

中國超頻大神「wytiwx」再次刷新了CPU超頻的世界紀錄，成功將英特爾（Intel）酷睿i9-14900KF的全P核超頻至9130.33MHz。



當然，此次超頻使用了液氦冷卻技術，超頻過程中wytiwx使用了華碩（ASUS）ROG Maximus Z790 Apex主板和海盜船復仇者（Corsair Vengeance）記憶體，並在1.388V的電壓下達到了9.13GHz的核心速度。

這一成績已經獲得了HWBot認證，同時還得到了CPU-Z的驗證。

這並非wytiwx首次打破世界紀錄，今年1月，他就以9121.61MHz的成績打破了Elmor保持的9117.75MHz的記錄，此次他再次突破，將頻率提升至9130.33MHz。

wytiwx在成功超頻後，感謝了支持他的硬件製造商和隊友：

再次瘋狂！感謝Corsair、ROG、Thermal Grizzly、ElmorLabs和我親愛的隊友MickaShuBL、Crystalright、Markjinli。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】