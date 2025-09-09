柯潔談慘敗給AlphaGo　坦言人類水平太低　棋譜是在污染AI數據庫

AI科技日新月異，應用範圍也越加廣泛，11年前，Google研發的Al圍棋軟體AlphaGo首次發佈，中國棋王柯潔在2017年在3戰中全敗，讓全球都意識到當時的人工智能的演算方法已遠比人類想像的還要聰明。



柯潔近期登上中國訪談節目談及這段經歷，坦言AI的發展的確會造成行業恐慌，因此要提升自己的認知，不要等到AI取代時才改變，此外，他也表示，人類的下棋技巧對AI而言沒有任何參考之處，甚至是汙染它的數據庫。

+ 8

柯潔4日在訪談節目《熱浪之外》中表示，現在自己練習都是在電腦和AI下棋，甚至不需要擔心AI會蒐集他的數據，「我們水平那麼低，AI要我們數據幹什麼？那不就污染它的數據庫嗎？」直言人類的技巧會讓AI的水平下降。

針對主持人提問未來是否還願意跟AI對戰圍棋，柯潔笑道「就想看我被虐嗎？」他表示自己願意，就看觀眾們的需求，只要大家喜歡，他就願意下。其實這只是將自己生活中會發生的情況放在螢光幕下而已，他自稱是「下一百盤輸一百盤」。

建議要提升認知 避免完全被取代

柯潔表示，整個行業都會因為AI而引發恐慌，他因此建議，多提升認知，不要等到AI完全取代你的行業，才去做改變，這是非常危險的。

人類的情感、熱情完勝AI

柯潔回憶當時對戰AI卻慘敗的比賽，直言當時得知自己輸了，好像「十幾年的努力失去了意義」，他感受到深深的無力感，但是他不甘心就這樣結束和AI的對抗，所以哭完後就釋然了。他認為，AlphaGo只是在技術上戰勝人類，但他並沒有感受到它對圍棋的熱愛，甚至對AI而言，最激烈的表現也只是勝利表上的數字，可人類最有意義的是鮮活的情感、靈動的思想。

柯潔認為，現在的人生目標不再是擁有幾個冠軍，他過去的人生都充斥著圍棋，當失去圍棋時就會覺得人生很迷茫，他希望可以探索這個世界其他事物，因為他現在還有年輕的身體、年輕的心態，可以去做更多年輕的事情。

延伸閲讀：同AI講禮貌會令OpenAI年損5000萬美元？ChatGPT與Grok有不同說法（點擊連結看全文）

+ 16

延伸閱讀：

AI監測西安明長城 毫米級精度盯位移或裂縫

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】