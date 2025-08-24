ChatGPT只求似真？英學者驚揭AI產出本質是胡說　可信度遭質疑

英國哲學學者揭示ChatGPT產出錯誤資訊本質，AI對真相「漠不關心」，「幻覺」一詞恐誤導公眾。其背後有何原因？



重點一：英國學者發表論文主張，大型語言模型（如ChatGPT）產生的錯誤資訊，不應被稱為「AI幻覺」（AI hallucinations），而應正名為哲學意義上的「胡說」（bullshit），因其系統設計本質上對真相漠不關心。

重點二：「AI幻覺」一詞具有誤導性，它暗示模型試圖陳述事實卻失敗，掩蓋了其核心運作機制是「生成看似可信的文本」而非「傳達真相」。這種誤解可能引導錯誤的技術解決方案與公眾認知。

重點三：論文將「胡說」分為兩種：僅對真相冷漠的「軟胡說」（soft bullshit），以及意圖欺騙聽眾、偽裝成真理講述者的「硬胡說」（hard bullshit）。學者認為ChatGPT至少是前者。

針對大型語言模型（Large Language Models, LLMs）如OpenAI公司的ChatGPT頻繁產出不實資訊的現象，哲學學術界提出了一個顛覆性的觀點。

根據英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）學者Michael Townsen Hicks等人於2024年6月份發表於《倫理與資訊科技》（Ethics and Information Technology）期刊論文，目前業界與媒體普遍使用的「AI幻覺」（AI hallucinations）一詞，不僅不精確，更具有高度誤導性。

研究團隊甚至直接將論文標題訂為「ChatGPT is bullshit」（ChatGPT簡直胡扯），以主張這些看似是模型「感知錯誤」的內容，其本質更應被理解為哲學家哈里·法蘭克福（Harry Frankfurt）所定義的「胡說」（bullshit）。

核心論點在於，大型語言模型的設計目標並非傳遞或驗證事實，而是根據龐大的數據資料，計算並生成最可能符合語境、看起來最像人類會說的話。

研究指出，這種運作機制意味著，系統本身對於其產出內容的真實性「漠不關心」，這正是「胡說」的關鍵特徵：一種完全不在乎真假的言談。此論點挑戰了當前對AI錯誤的普遍認知，並呼籲對這些系統的能力與意圖進行更準確的描述。

「AI幻覺」一詞的誤導性與潛在風險

本研究並非一項實驗性或量化研究，其主要採用的是哲學分析與概念辨析（Philosophical Analysis and Conceptual Clarification）的方法。研究者深入探討了哲學家哈里·法蘭克福在《論胡說》（On Bullshit）一書中建立的哲學概念。他們將此哲學理論應用於分析大型語言模型的新興科技現象，深入剖析為何將AI的錯誤資訊標籤為「幻覺」會帶來問題。

研究作者Michael Townsen Hicks、James Humphries及Joe Slater指出，「幻覺」這個詞彙源自人類心理學，暗示著一個主體（AI）在嘗試感知或陳述真實世界時，發生了認知偏差或錯誤。這會讓公眾、政策制定者甚至開發者誤以為，AI的目標是追求真理，只是偶爾會「看錯」或「記錯」。

然而，論文強調，這與大型語言模型的根本架構背道而馳。AI生成錯誤資訊，並非系統在追求準確性過程中的「異常」或「故障」，反而是其核心預測功能的「正常」展現。模型的唯一目標是依據提示詞（prompt），生成統計上最合理的下一個詞彙，串連成流暢且具說服力的文本。

因此，無論其產出是事實還是虛構，背後的運作過程完全相同。研究警告，使用「幻覺」一詞會淡化模型開發者的責任，讓人們將問題歸咎於AI本身，同時可能引導研究人員朝著錯誤的方向尋求解方，例如試圖「修正」AI的感知，而非正視其設計上與生俱來的局限性。

剖析AI的「胡說」：軟性與硬性的層次

為了更精確地描述大型語言模型的行為，論文引用了法蘭克福的哲學概念，並進一步將「胡說」區分為兩個層次：「軟胡說」（soft bullshit）與「硬胡說」（hard bullshit）。

「軟胡說」指的是產出的言論對真實性漠不關心，沒有欺騙聽眾的意圖；「硬胡說」則更進一步，指言說者不僅不在乎真相，還積極地試圖誤導聽眾，讓對方相信自己是在傳遞經過深思熟慮的資訊。

研究團隊認為，ChatGPT毫無疑問是一個「軟胡說」的產生器。因為無論我們是否將意圖歸於AI，其系統設計本身就缺乏對真相的關心。而它是否構成「硬胡說」，則取決於我們如何看待AI的「意圖」。

若將其設計者的意圖納入考量，亦即創造一個看似能進行有意義對話、實則僅是模仿人類言談的程式，那麼ChatGPT的行為便帶有欺騙性質，意圖讓使用者誤以為它是一個關心事實的對話夥伴，這就符合了「硬胡說」的定義。

總結來說，無論層次為何，使用「胡說」一詞能更準確地揭示大型語言模型的本質，提醒使用者對其產出的一切內容保持警惕，因為即使內容恰好為真，也僅是巧合，而非系統追求真相的結果。

都是AI的錯？可能…...也不盡然

有趣的是，今年5月份，有另一份論文回應了「ChatGPT is Bullshit」。亞利桑那大學歷史、哲學和宗教研究學院的助理教授Jimmy Licon指出，ChatGPT等LLM之所以會產生「bullshit」，部分原因在於人類本身就常常「bullshit」。簡單來說，LLM是根據大量人類語言資料訓練而成，因此「bullshit in, bullshit out」。

這份論文主要探討人類「bullshit」的三大動機，包括了維護聲譽（reputation management）、展示自身智慧（signaling intelligence），以及參與「bullshit市場」（marketplace for bullshit）。

Licon強調，上述三大動機促使人們利用LLM（如ChatGPT）來更有效地「bullshit」彼此。換句話說，LLM本身其實不具備意圖，它們僅僅反映了人類語言與行為特徵。也因此，LLM產生「bullshit」的現象，根源在於人類本身的「bullshit」傾向與社會動機。

