蘋果iPhone 17系列專用斜孭掛繩10色上市　499元天價定位引爭議

蘋果發佈會結束後，自家的商店也進行了更新，一些配套iPhone 17系列的配件也浮出水面。



有眼尖的網友發現，這次蘋果還悄然推出了專為iPhone 17系列及iPhone Air設計的斜孭掛繩，但要命的定價勸退了不少人。

蘋果為斜孭掛繩推出了霓虹黃色、淺藍色、藍色、紫色、褐土色（赭褐色）、橙色、杏啡色（小麥色）、綠色、淺灰色、黑色共計10種顏色。

其中，掛繩最大長度：2080毫米，而最小長度：1080毫米，由100%再生PET紗線窄幅機織而成。

對於這款產品的定位，蘋果的描述是：

這款精心設計的斜孭掛繩可安裝在特定的Apple手機殼上，方便你解放雙手，輕鬆攜帶 iPhone。

這還不算離譜的，蘋果還推出了iPhone 17 Pro Max的手機殼，價格是649元。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】