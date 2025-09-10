蘋果iPhone 17系列專用斜孭掛繩10色上市 499元天價定位引爭議
撰文：快科技
出版：更新：
蘋果發佈會結束後，自家的商店也進行了更新，一些配套iPhone 17系列的配件也浮出水面。
有眼尖的網友發現，這次蘋果還悄然推出了專為iPhone 17系列及iPhone Air設計的斜孭掛繩，但要命的定價勸退了不少人。
+2
蘋果為斜孭掛繩推出了霓虹黃色、淺藍色、藍色、紫色、褐土色（赭褐色）、橙色、杏啡色（小麥色）、綠色、淺灰色、黑色共計10種顏色。
其中，掛繩最大長度：2080毫米，而最小長度：1080毫米，由100%再生PET紗線窄幅機織而成。
對於這款產品的定位，蘋果的描述是：
這款精心設計的斜孭掛繩可安裝在特定的Apple手機殼上，方便你解放雙手，輕鬆攜帶 iPhone。
這還不算離譜的，蘋果還推出了iPhone 17 Pro Max的手機殼，價格是649元。
延伸閲讀：iPhone 17 Apple發佈會懶人包｜Air極薄．AirPods Pro 3語音翻譯（點擊連結看全文）
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】