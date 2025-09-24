蘋果推40W快速充電頭　實測60W峰值達18分鐘　可惜香港尚未發售

蘋果今年給iPhone 17升級了快充，宣稱是40W，最快20分鐘能充至50%電量。



同時上架了匹配的快充頭「40W動態電源轉換器（最高60W）」（暫時Apple香港官網沒有發售），售價是329元（人民幣）。

蘋果上架了匹配iPhone 17的快充頭「40W動態電源轉換器（最高60W）」（Apple香港官網沒有發售）

這款快充頭比手機早發貨，不少用戶已經收到產品，並且進行了一波實測。

一位海外用戶測試發現，其使用的ZY1280測試工具檢測到支持USB PD 40W功率，不過該工具無法檢測AVS協議。

一位海外用戶測試發現，其使用的ZY1280測試工具檢測到支持USB PD 40W功率。

實際上他用這款快充頭給自己的移動電源充電時，大概能提供18分鐘的60W峰值充電，溫度達到62℃，之後才降到40W。

另外，它還能向下兼容PD協議，即便不是PD 3.2的新版本，也能達到60W的峰值充電速度。

它還能向下兼容PD協議，即便不是PD 3.2的新版本，也能達到60W的峰值充電速度。

按照很多其他廠商的規則，很多標稱100W、120W的快充峰值功率也只有幾分鐘，甚至完全無法達到峰值。

按照這個規則來的話，蘋果這款完全可以算作是一款60W的快充頭。

當然了，大家最期待的還是實際給iPhone 17系列充電表現，這就要等待後續的實機測試了。

