蘋果推40W快速充電頭 實測60W峰值達18分鐘 可惜香港尚未發售
撰文：快科技
出版：更新：
蘋果今年給iPhone 17升級了快充，宣稱是40W，最快20分鐘能充至50%電量。
同時上架了匹配的快充頭「40W動態電源轉換器（最高60W）」（暫時Apple香港官網沒有發售），售價是329元（人民幣）。
這款快充頭比手機早發貨，不少用戶已經收到產品，並且進行了一波實測。
+4
一位海外用戶測試發現，其使用的ZY1280測試工具檢測到支持USB PD 40W功率，不過該工具無法檢測AVS協議。
實際上他用這款快充頭給自己的移動電源充電時，大概能提供18分鐘的60W峰值充電，溫度達到62℃，之後才降到40W。
另外，它還能向下兼容PD協議，即便不是PD 3.2的新版本，也能達到60W的峰值充電速度。
按照很多其他廠商的規則，很多標稱100W、120W的快充峰值功率也只有幾分鐘，甚至完全無法達到峰值。
按照這個規則來的話，蘋果這款完全可以算作是一款60W的快充頭。
當然了，大家最期待的還是實際給iPhone 17系列充電表現，這就要等待後續的實機測試了。
延伸閲讀：iPhone 17首配方形前置鏡頭！1800萬像素拍風景自拍毋須橫置手機（點擊連接看全文）
+6
iPhone 17 / Air 無法用保護貼迫裸機？網傳亂加芒貼或損屏幕鍍膜iPhone 17系列雙設計破慣例！蘋果重構功能定位 告別5年單一造型iPhone 17 Pro鈦換鋁是開倒車？蘋果回應：鋁合金有兩大獨特優點iPhone Air輕薄惹議！棄SIM卡槽卻搭A19 Pro 性能影像全面突破？iPhone 17／Pro Max／Air 首日搶機攻略＋直購連結｜預早填定資料iPhone Air港版無法用中國eSIM？17 Pro有大電版？蘋果隱藏10秘密
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】