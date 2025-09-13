全球掃地機器人市場爆發 　中國四大品牌衝進全球TOP5　小米排第4

國際數據公司（IDC）發佈《全球智能家居清潔機器人設備市場季度跟蹤報告，2025年第二季度》。



數據顯示，2025上半年全球智能家居清潔機器人出貨1535.2萬台，按年增長33%。

掃地機器人（kowon@unsplash）

全球TOP5榜單中，中國品牌佔據四席，石頭科技以15.2%的市場份額位列第一，小米以5.8%的份額排名第四。

全球智能家居清潔機器人主要廠商市場份額（IDC）

除石頭、小米外，科沃斯（13.7%）、追覓（10.2%）同樣躋身TOP5，僅Irobot（7.4%）為非中國品牌，中國廠商在核心品類的競爭優勢顯著。

從細分品類看，掃地機器人仍是市場主力，上半年出貨佔整體市場73.4%，且行業集中度持續提升，全球前五廠商合計佔據64.8%份額，較去年同期提升4.8個百分點。

在海外市場，中國廠商通過「線上先行」策略打開局面，再滲透線下渠道，尤其在歐美市場，割草機器人等品類訂單井噴，九號、追覓等企業海外銷量大幅增長。

延伸閲讀：小米米家掃地機器人5C 15000Pa強吸力+智能抬升 預售僅需這價錢（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】