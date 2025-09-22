aespa香港演唱會2026｜會員優先＋公售搶票攻略｜座位表+連結｜韓國女團aespa將在2026年2月再度來港，舉辦「2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in HONG KONG」，各位MY們又要去搶票了！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



SM大勢偶像女團aespa 2026年火辣回歸，今次aespa即將喺亞洲國際博覽館Arena舉行佢哋全新嘅巡演，召集各位MY一齊嚟見證4位女王火力全開！就要記得mark實購票詳情！aespa演唱會2026香港站公開發售時間，MY Membership（GL）已登記會員將會是9月25日早上11時優先發售；然後9月26日早上11時於Trip.com及9月29日早上11時於LiveNation優先發售；9月30日早上11時則在Cityline公開發售。

VIP套票詳情



－ 較佳位置坐位門票一張

－ 參與aespa演前Soundcheck活動

－ VIP紀念卡牌及掛繩

－VIP專屬周邊排隊區

aespa世界巡迴演唱會2026 香港站 ｜9.25 MY Membership (GL) 優先發售

開賣時間：2025年9月25日上午11時

開賣連結：連結1

aespa世界巡迴演唱會2026 香港站 ｜9.26 Trip.com 優先發售

開賣時間：2025年9月26日上午11時

開賣連結：Trip.com直購連結

aespa世界巡迴演唱會2026 香港站 ｜9.29 Live Nation 會員優先發售

開賣時間：2025年9月29日上午11時

開賣連結：連結1

aespa世界巡迴演唱會2026 香港站 ｜9.30 公開發售

開賣時間：2025年9月30日上午11時

開賣連結：連結1

aespa演唱會2025-26 香港場 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in HONG KONG」座位表及門券價錢為$2299 VIP 、$1699 、 $1299⁠、$999 、$799

aespa演唱會2025-26 香港場 演出日期

aespa演唱會2026香港場演出日期為2月7－8日，只演2場。

aespa演唱會2025-26 香港場 公開發售資訊

早前公佈了aespa演唱會2026香港優先及公開發售時間，MY Membership（GL）已登記會員將會是9月25日早上11時優先發售；然後9月26日早上11時於Trip.com及9月29日早上11時於LiveNation優先發售；9月30日早上11時則在Cityline公開發售。。

👇aespa演唱會2025-26 香港場座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

aespa香港演唱會2026｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「aespa香港演唱會2026」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。